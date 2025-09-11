Fotos Polaroid con tu artista favorito: ¿De qué va la tendencia y cómo hacer la tuya con IA?

¡Tiembla, Marlen Orozco! Ahora, gracias a una tendencia de redes sociales, cualquiera puede tener una foto con el famoso que desee; ya sea el piloto ‘Checo’ Pérez, algún integrante de BTS o la misma Taylor Swift, la imaginación no tiene límites.

En las últimas horas se desató una tendencia en redes sociales muy similar a la de fotos al estilo Ghibli, que se hizo muy popular cuando la IA comenzó a ganar terreno.

Ahora, son las imágenes creadas al estilo Polaroid (instantáneas) aquellas que se convirtieron en una de las tendencias más virales en redes sociales como TikTok e Instagram.

Su estética vintage, combinada con la emoción de aparecer junto a tu artista favorito, hace que miles de usuarios quieran recrear este estilo con ayuda de la Inteligencia Artificial.

¿Cómo inició la tendencia de fotos Polaroid?

Simular un momento con tu cantante, actor o influencer favorito genera emoción y conecta de inmediato con otros fans, que replican lo que se hace hasta que se viraliza.

Al igual que con otras tendencias, se desconoce exactamente de dónde salió o quién fue la primera persona en crear su foto con Inteligencia Artificial, pero a los usuarios les pareció atractivo.

Pilotos de Fórmula 1, cantantes, actores y deportistas como Cristiano son algunos de los que protagonizan estas imágenes, en las que una persona se puede sentir tan cercana a su famoso favorito.

Las fotos Polaroid en tendencia no solo evocan ‘recuerdos del pasado’, sino que se usan para simular encuentros soñados con celebridades y artistas que se vuelven virales gracias a la creatividad.

Aunque esta tendencia no se limita a fans con sus artistas favoritos: también circulan en redes sociales imágenes de famosos que en algún momento se separaron, que no se llevan tan bien y ahora son ‘grandes amigos’, o simplemente es un crossover soñado.

¿Cómo hacer fotos Polaroid con Inteligencia Artificial (IA)?

La Inteligencia Artificial transforma la manera de crear imágenes personalizadas, y gracias a plataformas como Gemini, que es la más usada ahorita para eso, puedes tener una foto con quien quieras.

Si deseas unirte a esta moda y tener tu propia Polaroid en tendencia con tu artista favorito, sigue estos pasos:

Descarga una herramienta de IA: Gemini de Google es una de las más usadas para generar imágenes realistas, aunque también la puedes usar en computadora. Selecciona tu foto base: Busca una imagen tuya bien iluminada, preferiblemente un retrato claro. Personaliza el prompt: Indica a la IA cómo quieres que luzca la foto: puedes pedir una Polaroid con un look retro o incluso aparecer en una escena creativa. Añade a tu artista favorito (con cuidado): Si la IA limita el uso de figuras públicas, prueba ajustar tu prompt o usar descripciones creativas que evoquen a la celebridad sin nombrarla directamente. Reintenta hasta lograr el resultado ideal: La clave está en la paciencia y en experimentar con diferentes instrucciones, aunque hay ocasiones en las que la IA permite un límite de intentos en cierto tiempo.

Prompt para hacer fotos virales tipo Polaroid con tu artista favorito

En el contexto de las redes e IA, un prompt es una indicación que se da a estos programas para que hagan lo que les indiques. Tienes que ser muy específico para que te dé el resultado esperado.

Desde que surgió el boom de la tendencia, existen diversos prompts tanto en inglés como en español que puedes usar para hacer tu propia creación. Uno de los más populares es:

“Toma una foto con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal. Debe estar ligeramente desenfocada y tener una fuente de luz constante, como un flash en una habitación oscura, dispersa por toda la foto. No cambies la cara. Cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortinas blancas. Con él/ella conmigo, mirándonos al frente como (amigos, novios, etc.)”.

Puede ser a la primera o después de varios intentos, e incluso le puedes modificar alguna posición, en especial para que salga tal como la esperas. Dirían por ahí, ‘el cielo (y la IA) es el límite’.