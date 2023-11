‘Mi primera chamba’ y otras canciones creadas con Inteligencia Artificial, virales en TikTok

Si eres asiduo usuario de redes sociales como TikTok, seguramente has identificado canciones que, desde hace algunas semanas, son altamente virales y se convirtieron en la melodía que acompaña cientos de videos. No obstante, mantienen un ‘secreto’ que, a esas alturas, ya no lo es tanto.

Temas como ‘Mi primera chamba’, que se usan para unirse a una tendencia en específico, o ‘NostalgIA’, de Bad Bunny, Daddy Yankee y Justin Bieber, en realidad fueron creadas con Inteligencia Artificial, lo que no tiene muy contentos a algunos.

Por ejemplo, Bad Bunny mostró recientemente su descontento a través de sus redes sociales y canal de difusión de WhatsApp, mismo en donde lanzó una advertencia a todos sus seguidores.

“Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en tiktok salgansen (sic) de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa’ deshacerme de gente así”, escribió el ‘Conejo Malo’.

Captura de pantalla del mensaje de Bad Bunny. (Foto: Canal de WhatsApp de Bad Bunny)

No obstante, hay otros artistas a los que les ha provocado gracia el hecho de que su voz o música sea utilizada para generar nuevas canciones con Inteligencia Artificial. Algunas de las más populares en redes sociales son las siguientes.

‘Mi primera Chamba’, de Eladio Carrión

Esta es probablemente la canción con Inteligencia Artificial más famosa en redes sociales hasta el momento. Para hacerla, usaron de base el tema ‘Si la calle me llama’, un remix de Eladio Carrión con Myke Towers y Bryant Myers, pero con la voz de Carrión.

Dicho tema es usado principalmente para videos donde se muestran situaciones en el trabajo que no siempre salen bien, como romper objetos u otro tipo de situaciones.

La canción se ha vuelto tan popular que el mismo Eladio Carrión la ha cantado en el escenario, provocando la emoción de sus seguidores.

'Mi primera chamba' está creada con una de las canciones de Eladio Carrión. (Facebook / @officialeladiocarrion)

‘NostalgIA’, de Bad Bunny, Daddy Yankee y Justin Bieber

Además de famosa, esta canción creada con inteligencia artificial ha sido una de las más criticadas gracias a la reacción de Bad Bunny al utilizar su voz sin autorización en una canción.

“Me compré una TV y solo sirvió de adorno (…) no viene de España, pero es una Bad Gyal”, es parte de lo que suena con la voz de Bad Bunny. Este tema ya tiene millones de reproducciones en redes sociales.

Para este tema, Justin Bieber sale cantando en español. La parte del ‘Conejo Malo’ fue extraída para una versión llamada ‘Sal que te paso a buscar’.

Bad Bunny está en desacuerdo del uso de su voz en una canción creada con inteligencia artificial. (Foto: EFE)

‘Now and Then’, de The Beatles

El reciente lanzamiento de The Beatles también fue creado con Inteligencia Artificial. Paul McCartney y Ringo Starr utilizaron una maqueta de ‘Now and Then’ grabada por John Lennon años atrás, en su departamento en Nueva York, antes de morir.

Para generarla, se separó la voz de Lennon del piano original y se sumaron unos arreglos de cuerda. La canción se estrenó el 2 de noviembre a nivel mundial.

Además de volverse viral en redes sociales, este tema alcanzó el número uno en las lista oficial de sencillos del Reino Unido.

The Beatles alcanzó la fama en países como Reino Unido y Estados Unidos. (Foto: Instagram / @thebeatles)

¿Qué otras canciones están hechas con Inteligencia Artificial?

El auge de la Inteligencia Artificial ha provocado que cada vez surjan más temas creados gracias a programas de IA, mezclando melodías de un artista con la voz de otro, poniendo a cantar a intérpretes en un idioma diferente al suyo, adaptar otra letra a una canción, remixes de temas ya publicados o simplemente creaciones desde cero.

Algunas de las que más han llamado la atención en TikTok, Instagram, X y Facebook son: