Thom Yorke en la CDMX: ¿Qué hace en México y qué lugares visitó el vocalista de Radiohead?

Thom Yorke, miembro fundador de Radiohead, está en la Ciudad de México junto a su banda alternativa The Smile para sus primeros conciertos en la capital del país esta semana.

México se ha convertido en uno de los países favoritos de grandes cantantes y bandas para dar conciertos, como Madonna, Taylor Swift, Morrisey y también de Thom Yorke.

El integrante de la banda británica Radiohead, una de las más importantes de la música alternativa en la década de los 90, ya está en México para los conciertos de The Smile el miércoles 21 y jueves 22 de junio en el Auditorio Nacional.

Yorke aprovechó su estancia en México para visitar este lunes 19 el Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico, junto a su compañero Jonny Greenwood.

El músico y compositor inglés también visitó la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, al sur de la Ciudad de México, donde fue captado por otros visitantes.

¡Ya están aquí! 😱 A tan sólo unos días de sus shows en el Auditorio Nacional, Thom Yorke y Jonny Greenwood fueron captados en el Museo de San Ildefonso y en la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo de la Ciudad de México 🇲🇽



📷 comunidad_routes_n_roots y especial pic.twitter.com/cNHmhMgQ7U — Tutti Frutti Podcast x Sopitas (@TuttiPodcast) June 19, 2023

¿Quiénes forman la banda The Smile?

The Smile es un proyecto musical formado durante la pandemia de COVID-19 por Thom Yorke y Jonny Greenwood, integrantes de Radiohead, junto a Tom Skinner, del grupo de jazz Sons of Kemmet.

La banda debutó en mayo del 2021 en el festival virtual de Glastonbury y ganó buenos adeptos. El año pasado, The Smile lanzó su primer álbum titulado A light for attracting attention, del cual destacan las canciones ‘The Smoke’ y ‘You Will Never Work In Television Again’.

La gira por Norteamérica de The Smile comenzará esta semana con dos conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México los días miércoles 21 y jueves 22 de junio, los cuales contarán con Robert Stillman como invitado. Posteriormente se presentarán en Estados Unidos y Canadá.

The Smile tendrá además su Pop Up Shop Oficial en la Ciudad de México el martes 20 y miércoles 21 con mercancía oficial y posters en serigrafía; el arte de toda la línea estuvo a cargo de Stanley Donwwood y Thom Yorke.