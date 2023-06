Muere rapero Big Pokey tras desplomarse en pleno concierto; fue fundador de Screwed Up Click

Lamentablemente, otro rapero ha muerto y esta vez se trata del estadounidense Big Pokey, quien perdió la vida tras desplomarse mientras daba un concierto en un bar de Beaumont, Texas, en Estados Unidos.

Hace unos meses fue el rapero Costa Tich, de 28 años, quien falleció tras caer en pleno concierto y ahora es otro cantante de rap, Big Pokey, quien murió también sobre el escenario y frente a sus seguidores.

Milton Powell, de 45 años y mejor conocido como ‘Big Pokey’, se colapsó repentinamente en pleno concierto este domingo 18 de junio. El rapero estaba interpretando uno de sus temas cuando de pronto se fue de espaldas sobre el suelo, sin soltar el micrófono.

Como el rapero no se levantaba ni reaccionaba, varias personas del staff del concierto se acercaron a él. Fue trasladado a un hospital, donde murió. El representante de Big Pokey confirmó horas después el deceso del músico.

BREAKING: Houston Rapper BIG POKEY Collapses And DIES On Stage pic.twitter.com/pnUJ4i6ZGk — DiedSuddenly (@DiedSuddenly_) June 19, 2023

“Con mucha tristeza compartimos la noticia de la muerte de nuestro querido Milton ‘Big Pokey’ Powell. Big Pokey falleció el 18 de junio de 2023. Era muy querido por su familia, sus amigos y sus fieles seguidores. En los próximos días, publicaremos información sobre su celebración de la vida y cómo el público puede presentar sus respetos”, publicó la familia del rapero en Instagram.

Ni el representante ni la familia de Big Pokey informaron el motivo de la muerte del rapero y pidieron privacidad.

“Les pedimos que respeten a su familia y su privacidad durante este momento difícil. ¡Big Pokey será para siempre ‘El hoyo más duro de la camada’!”, añadió el comunicado de los familiares.

La familia de Big Pokey confirmó su muerte. (Instagram @sucbigpokey)

¿Quién era Big Pokey?

Conocido por su estilo de barítono, el rapero fue uno de los miembros originales del grupo Screwed Up Click. Big Pokey fue pionero del movimiento chooped and screwed en su natal Houston, un género de hip-hop que se caracteriza por su tempo ralentizado.

Lanzó su primer álbum, titulado The Hardest Pit in the Litter, en 1999 y posteriormente publicó otros tres: D-Game (2000), Da Sky’s Da Limit (2002) y Sensei (2021).

El rapero Bun B lo describió como “uno de los artistas con más talento natural de la ciudad (Houston)” y dijo que “era fácil de amar y difícil de odiar”. Expresó que “no estaba preparado para esto” tras conocer la noticia de la muerte de Big Pockey.

Varios seguidores de Powell no podía creer la noticia de la muerte del rapero, a quien definieron como “Uno de los más grandes de la historia” y “El rapero favorito fuera de la cultura”.