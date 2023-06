Leen testamento de Andrés García: ¿Quiénes son los herederos del actor?

A poco más de dos meses del fallecimiento de Andrés García, legendario actor de Pedro Navaja, este lunes se leyó su testamento en Acapulco, Guerrero, según confirmó su viuda Margarita Portillo.

La herencia de García ha sido motivo de polémicas entre sus hijos, su esposa Margarita Portillo, además de Roberto Palazuelos, quien era cercano a la familia y en algún momento el intérprete afirmó que estaba incluido en su testamento.

¿Qué pasó en la lectura del testamento de Andrés García?

Este 19 de junio acudieron a una cita en una notaría de Acapulco varias de las personas involucradas: su hijo Leonardo García con su madre Sandy Vale; también su viuda Margarita Portillo y su hermana Rosa María García.

De acuerdo con Ventaneando, en dicho sitio tuvo lugar la esperada lectura del testamento y conversaron brevemente con Leonardo García, quien se mostró sorprendido de que hubiera medios de comunicación presentes, ya que se les había dado la indicación de que no comentaran nada.

Al preguntarle por la ausencia de Roberto Palazuelos y Andrés García Jr., él contestó: “Yo tengo que hacer todo. Estoy siendo sarcástico, él (su hermano) no puede porque está trabajando y tiene que estar allá, pero yo me encargo de todo, no pasa nada. Veremos, aquí estamos viendo de qué se trata todo esto. Yo no los manejo (los testamentos), yo no los hice, yo no tengo vela en el entierro”.

Andrés García y Leonardo García.

Al cuestionarle si estaría de acuerdo con la voluntad de su papá en el documento, Leonardo comentó: “Todo depende de qué se vea”. Al salir, ni él ni su mamá quisieron hacer comentarios.

Al final de la lectura, la prensa le preguntó a Margarita Portillo si estaba feliz con el resultado: “Pues no, porque no se ratificó, pero bueno, se hará lo que se tenga que hacer. Faltan cosas... Es la voluntad de mi esposo, se tiene que cumplir.

Roberto Palazuelos reveló hace unos días que la primera esposa del intérprete de Chanok, Sandra Vale, podría impugnar el testamento porque supuestamente Andrés García no se divorció de su expareja antes de casarse con Margarita.

Ante ello, Rosa María García comentó esta tarde que su hermano Andrés García no era bígamo, como señaló Palazuelos: “No es cierto, que no le falte a la memoria de mi hermano, que lo pruebe, que lo probemos en los juzgados”.

El 20 de enero de 2011 Margarita Portillo y Andrés García se casaron en una ceremonia civil realizada en Tulum, Quintana Roo. (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial).

¿Quién heredó la fortuna de Andrés García?

Al momento no se ha revelado información oficial sobre la distribución del testamento del actor. En los próximos días está anunciada una conferencia de prensa.

Sin embargo, desde la notaría, la reportera Alejandra Sánchez, de Ventaneando, comentó que una “fuente fidedigna” le confirmó que se excluyó a Leonardo, Sandra Vale y Roberto Palazuelos y esta fue la distribución de sus bienes.

25%: Margarita Portillo

25%: Andrés Portillo (hijo de Margarita)

(hijo de Margarita) 25%: Andrés García Jr.

25%: Rosa María García

Los cambios en el testamento de Andrés García

Andrés García tuvo cuatro matrimonios oficiales: Sandra Vale, Fernanda Ampudia, Sonia Infante y Margarita Portillo.

El actor tuvo tres hijos, con quienes sostuvo una relación complicada, de hecho, a su velorio solo acudió su hijo Leonardo:

Andrés Jr. y Leonardo García: de su matrimonio con Sandra Vale

Andrea García: de su relación con Fernanda Ampudia.

Leonardo García y Sandra Vale despidiéndose de Andrés García. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

2021: 20% para cada heredero

En uno de sus programas de YouTube de febrero de 2021, el famoso actor habló sobre su herencia y sus herederos:

“Tampoco hay dinero, lo que hay terrenos y alguna que otras construcciones que ando vendiendo porque en esta época no hay dinero para nadie ni hay trabajo para nadie, lo que vendan y lo que ellos le puedan sacar se lo reparten en un 20 por ciento cada uno... Yo no le dejé todo a Roberto Palazuelos, es uno de mis herederos con una proporción igual a la de mis hijos, a la de mi mujer, mi hermana”.

20% Andrés García Jr.

20% Leonardo García: Del monto de sus hijos Andrés y Leonardo le quitó un cinco por ciento a cada uno para darle 10% a su mamá (Sandra Vale), “para que no quede desamparada, ya no es mi mujer... pero no tiene otra manera de subsistir”.

20% Roberto Palazuelos: “Se ha portado muy bien desde que lo conozco desde que era niño, lo quiero mucho y él también me quiere mucho”, dijo en YouTube.

20% Margarita Portillo

20% Rosa María García

Andrés García murió peleado con sus 3 hijos. (Foto: Instagram @leonardogarciaof @realandreagarcia @ andres_garcia_jr_official_)

2022: Deja fuera a sus hijos y Roberto Palazuelos

En agosto de 2022, cuando su salud empeoraba y había tenido pleitos con Roberto Palazuelos, al grado de retarlo a una pelea con pistolas, Andrés García anunció cambios en su testamento:

“Del testamento yo no me acuerdo, dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas. Según yo lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié. A Margarita y mi hermana Rosita, y bye, bye”.

Roberto aseguró en días pasados a Ventaneando que en el testamento de 2019 él era el albacea, sin embargo tras las modificaciones legales, Portillo quedó a cargo del nuevo documento:

“Estamos esperando la apertura del testamento para impugnarlo, se va a abrir ya en breve… ya sabemos (el día), y sabemos qué notario, pero también se maneja en sigilo para que no haya prensa”, dijo en ese momento.

Margarita Portillo ha respondido en varias ocasiones los comentarios de Roberto Palazuelos y otras personalidades acerca de su matrimonio con Andrés García.

¿De cuánto es la herencia de Andrés García?

Andrés García comenzó a forjar su fortuna en la década de los 70 como uno de los galanes de la industria del cine y generó varios negocios.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, sitio dedicado a calcular la fortuna de las celebridades, el actor originario de Santo Domingo, República Dominicana tiene un valor estimado de 10 millones de dólares.

El actor comentó una vez en YouTube que su patrimonio eran principalmente propiedades, algunas de las más famosas son ‘El Paraíso’, frente a la playa Pie de la Cuesta en Acapulco y ‘El Castillo’, en Santo Tomás Ajusco en la CDMX.