Leonardo García habla del testamento de Andrés García: ‘No hay un acta de divorcio’

Leonardo García, uno de los hijos del fallecido actor Andrés García, asistió a la develación de un busto en honor a su padre en el que hubiera sido su cumpleaños número 82, por lo que aprovechó su presencia en Acapulco para hablar sobre el testamento en disputa.

“Primero que abran el famoso testamento, ¿no? No sé cuál fue la última voluntad de mi papá, entonces de ahí se partirá. Yo estoy tranquilo con eso y pues cada quien”, dijo a los medios presentes. Aunque afirmó que no sabe si apelará, todo será al ver si existe o no claridad.

Ante la ausencia de la viuda de García, Margarita Portillo, al Parque de la Reina contó que es ella quien no ha entregado los documentos oficiales. “Nosotros ya le habíamos dado los documentos al notario de aquí de Acapulco. Ayer hablé con él y me dice que los que no han dado sus papeles ha sido Margarita”, comentó a Sale el Sol.

Leonardo García confirma que su mamá no se divorció de Andrés García

El también actor reiteró las palabras de Roberto Palazuelos, quien recientemente afirmó que el matrimonio de García con Portillo no es válido ya que él no se divorció formalmente de Sandra Vale.

“Pues parece ser que nunca se divorciaron, sí es correcto. De hecho, Roberto lo acaba de plasmar, que no hay un acta de divorcio entre ellos. Yo no soy abogado, yo soy actor y acabo de llegar como diría mi señor padre”.

Sin embargo, pese a la controversia con la última pareja de Andrés, Leonardo dejó entrever que estaría dispuesto a hablar con Portillo como personas cívicas, aunque acepta que su padre murió empastillado.

“Yo estuve presente, hasta le pregunté a Margarita que por qué tantas pastillas y dijo que para que estuviera tranquilo, que no le doliera, pero (...) considerábamos que sí fue excesivo. Sinceramente eso sí lo puedo decir”, agregó Leonardo.