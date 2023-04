Roberto Palazuelos asegura que Andrés García y Margarita Portillo no se casaron legalmente

Luego de la muerte de Andrés García y que su viuda Margarita Portillo señalara a Roberto Palazuelos como un mentiroso, el empresario reaccionó al asegurar que su matrimonio no es legal ya que el actor nunca se divorció de Sandra Vale, la mamá de sus hijos Leonardo y Andrés García Jr.

“Cuando Andrés se casó en mi hotel en Tulum yo le advertí que no se podía casar, porque ya estaba casado. El legítimo matrimonio de Andrés es el de Sandy Vale porque nunca se divorció de ella”, dijo a Ventaneando.

De acuerdo con la versión del ‘Diamante negro’, cometieron una ilegalidad y aseguró que en el testamento original de quien le diera vida a Pedro Navajas le había dejado un departamento a quien fuera su ex.

Palazuelos lanza advertencia a Margarita Portillo

Luego de asegurar que Portillo dejó “sin nada” a los hijos de García, contó que hay una acción que podría enojarlo. “No vaya Margarita también querer quitarle eso a Sandy porque entonces sí me va a conocer”.

Palazuelos hablará con los hijos del histrión sobre la herencia ya que afirma que el nuevo testamento podría ser impugnado por la familia si García estaba empastillado o con problemas mentales al momento de hacerlo, ya que también argumentó que ella lo manipuló para alejarlo de ellos.

“Vamos a ver si ellos están conformes con lo que pasó, (si) están conformes con la voluntad de su papá o si quieren emprender alguna acción. Yo en lo personal no voy a emprender nada, a menos de que ellos quieran (…) Yo soy el albacea y tengo personalidad jurídica para hacerlo”.

Tras alejarse de quien fuera tan cercano a él confió que debieron tener menos orgullo para arreglar sus diferencias. “Debimos haber entendido que por ejemplo la vez que don Andrés salió diciendo que me retaba a un duelo, ese ya no era Andrés, ya su mente ya no estaba bien”.