Hijos de Andrés García no podrán impugnar testamento del actor, según especialista

El pasado 4 de abril, Andrés García, primer actor de origen dominicano, falleció a los 81 años en Acapulco, Guerrero. Tras su muerte, las dudas en torno al testamento comenzaron a acrecentarse pues varios meses atrás el mismo intérprete aseguró en una entrevista que había dejado de la herencia a sus hijos y a Roberto Palazuelos.

“Del testamento yo no me acuerdo, dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas. Según yo lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié. A Margarita y mi hermana Rosita, y bye, bye”, declaró.

Roberto Palazuelos, quien fuera considerado como hijo para Andrés García, aseguró en su despedida al actor que Andrés García había sido manipulado hasta el grado de alejarlo de la spersonas que lo querían.

“Alguien a quien quise como un padre, estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería, desgraciadamente gente ambiciosa que solo quería sus bienes lo alejó de mí y de sus hijos”, señaló el ‘Diamante Negro’ en un posteo de Instagram.

Roberto Palazuelos ha señalado a Margarita Portillo de aprovecharse de Andrés García. (Instagram / @robertopalazuelosbadeaux / Cuartoscuro)

Las polémicas en torno al testamento de Andrés García

Margarita Portillo, respondió a las acusaciones del empresario a través de un comunicado en redes. La viuda de Andrés García señaló que ella y su familia han sido víctimas de calumnias y expresó que el testamento ya está preparado para su lectura, la cual se dará a conocer próximamente.

“En el momento que se abra el testamento de mi esposo y se lea lo que fue su última voluntad y se respete lo que él estipuló como fue su deseo, mis abogados y yo haremos los comunicados y las entrevistas correspondientes”, detalló la viuda del actor.

Comunicado de Margarita Portillo acerca del testamento y acusaciones en redes sociales.

Leonardo García, hijo del actor, también habló acerca del testamento días después del comunicado de Portillo y aseguró que por parte de los García se había cumplido con los requerimientos ante el notario.

“Nosotros ya le habíamos dado los documentos al notario de aquí de Acapulco. Ayer hablé con él y me dice que los que no han dado sus papeles ha sido Margarita”, comentó a Sale el Sol.

Asimismo destacó que no conoce la última versión del documento y que las acciones legales dependerían de lo que se dé a conocer en la lectura.

“Primero que abran el famoso testamento, ¿no? No sé cuál fue la última voluntad de mi papá, entonces de ahí se partirá. Yo estoy tranquilo con eso y pues cada quien”, dijo a los medios y afirmó que no sabe si apelará.

Andrés García, Roberto Palazuelos, Leonardo García y Margarita Portillo.

Lo que se sabe del último testamento de Andrés García

De acuerdo con documentos consultados por periodistas del programa De Primera Mano, el testamento que aún incluía a varios familiares del actor, con fecha de 2019, contemplaba a seis herederos, entre ellos a su exesposa.

Según el testamento, la distribución se estipulaba de la siguiente manera:

Margarita María Portillo Castrejón (Viuda de Andrés García): 20 por ciento de la herencia

Rosa María García García (Hermana de Andrés García): 20 por ciento de la herencia

Roberto Palazuelos Badeaux (Amigo del actor): 20 por ciento de la herencia

Andrés García Vale (Primogénito de Andrés García): 15 por ciento de la herencia

Leonardo García Vale (Segundo hijo de Andrés García): 15 por ciento de la herencia

Sandra Vale (Exesposa del actor): 10 por ciento de la herencia

En noviembre pasado, Fernando Nolasco, exasistente de Andrés L. Portillo, relató en entrevista a De Primera Mano que dadas las condiciones de salud del actor fue trasladado a la notaría ubicada en Coyoacán en camilla.

Sin embargo, el excolaborador señaló que desconocía la razón de la visita al notario.

Ante las incógnitas acerca del testamento, periodistas del programa consultaron a Adrián Soto, un abogado especialista, quien aseguró que tras darse a conocer el testamento final los hijos del actor no podrían ejercer ningún tipo de impugnación por tratarse de la última voluntad del actor.

Sin embargo, Sandra Vale, exesposa de Andrés García, y su hermana Rosa, sí podrían apelar el resultado.

Andrés García y Sandra Vale se casaron el 21 de abril de 1966. (Facebook / andresgarciatvoficial / Instagram / @leonardogarciaof)

¿Por qué Sandra Vale sí podría apelar el testamento de Andrés García?

Según supuestas versiones en torno al testamento final que Andrés García dejó, solo Margarita Portillo y su hijo Andrés L. Portillo serían los herederos de la fortuna y bienes del actor.

Sin embargo, este resultado podría revocarse puesto en caso de que el matrimonio de Sandra Vale y Andrés García no haya sido anulado por divorcio.

“Pues parece ser que nunca se divorciaron, sí es correcto. De hecho, Roberto lo acaba de plasmar, que no hay un acta de divorcio entre ellos. Yo no soy abogado, yo soy actor y acabo de llegar como diría mi señor padre”, declaró en entrevista a medios Leonardo García.

De acuerdo con Adrián Soto, si el matrimonio entre Andrés y Sandra subsiste en material legal, la impugnación procede dado que la madre de Andrés Jr. y Leonardo mantiene a salvo sus derechos de cónyuge.