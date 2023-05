De Andrés García a Fernando del Solar: Testamentos de famosos en disputa tras su muerte

La herencia suele ser un motivo de disputa entre los allegados a los famosos que mueren, como Ingrid Coronado se quejó de la última voluntad de Fernando del Solar o más recientemente con el caso de Andrés García, ya que Roberto Palazuelos habló de la posibilidad de emprender alguna acción legal luego que el actor no incluyera a sus hijos en su testamento.

Impugnaciones y peticiones de anulación son comunes luego de decesos de celebridades que dejan atrás fortunas, créditos de sus obras y propiedades. Acá te contamos algunos casos recientes.

Andrés García

En 2022, cuando su salud empeoraba tras el diagnóstico de cirrosis, Andrés García anunció que había hecho modificaciones a su testamento, aunque entonces afirmó que no se acordaba.

Las beneficiadas serían su esposa Margarita Portillo y su hermana Rosita. Anteriormente había explicado la razón de incluir a Roberto Palazuelos, aunque después dijo que lo sacaría y tal parece que tampoco están sus hijos Andrés Jr., Leonardo y Andrea García pese a que, en un inicio, contó que les recortó su porcentaje para dárselo a sus respectivas mamás.

Una de ellas fue Sandra Vale. “Que no vaya Margarita a quitarle también eso a Sandy porque si no entonces sí me va a conocer”, dijo Palazuelos a los medios. Asimismo, se dijo albacea y quiso hablar con los hijos para saber si estaban conformes o impugnarían por si García estaba empastillado o no al cien de sus facultades mentales al momento del cambio.

Sin embargo, Andrés Portillo, hijo de Margarita Portillo, pidió a sus allegados respetar su voluntad y reveló que lo apoyó a vender algunas -por ejemplo ‘El Castillo’ en el Ajusco- para que pudiera pagar sus gastos.

“Las decisiones que él tomó y dejar de molestar, que honren su legado, y no hablo ni siquiera de las cosas materiales, que lo honren a él. A mí se me hace de muy mal gusto cuando veo que se andan jaloneando o zopiloteando cosas”, contó en Hoy.

Fernando del Solar

El conductor argentino Fernando Del Solar dejó un documento con fecha del 10 de febrero de 2020 que no estaba actualizado al momento de su muerte, el cual generó la molestia de su expareja Ingrid Coronado ya que afirmó que “no esperaba que los dejara desprotegidos (a sus hijos) de esta manera” en Ventaneando.

Entre sus deseos nombró a Anna Ferro como albacea, así como le dejó dos departamentos, uno en Periférico Sur y otro en la alcaldía Benito Juárez. A su madre (su padre también falleció) los nombró en el usufructo vitalicio en la Colonia del Valle, que será para sus hijos Luciano y Paolo

“Para que mis hijos se quedaran con la cuenta de banco él tendría que haberlo especificado en el testamento. Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, sólo sé que no son mis hijos y que no soy yo”, agregó.

Lisa Marie Presley

Luego de su muerte en enero pasado a los 54 años debido a un paro cardiaco se supo el contenido del testamento de Lisa Marie Presley, única hija de Elvis Presley. Pero su madre, Priscilla Presley, decidió impugnarlo, específicamente un anexo de 2016.

Entre sus argumentos explicó que duda de la veracidad de la firma de su hija y que en su nombre hay una falta de ortografía, además que el cambio no le fue notificado como debe ser en el proceso.

Lisa Marie quería que sus hijos Riley Keough y Benjamin -que murió en 2020- fueran los encargados, algo que hasta antes de su muerte hacía Priscilla, quien fue eliminada junto a su antiguo gestor Barry Siegel.

Juan Gabriel

Hace algunas semanas el abogado Gustavo Herrera afirmó que sus servicios fueron solicitados por el albacea del ‘Divo de Juárez’ para impugnar su testamento, en el que su hijo Iván Aguilera es el heredero universal, luego de que apareciera un documento anterior, en el que supuestamente aparecerían sus 4 hijos.

“En el testamento que yo tengo y en el testimonio de diferentes personas que tuvieron un trato muy cercano con Juan Gabriel, a los 4 los quería por igual. Qué causalidad que cuando se muere está con él (Iván), qué casualidad que lo incineran de inmediato. Esto se presta a cuestiones muy sospechosas”, indicó en Ventaneando.

No es la primera vez que se intenta efectuar esta acción ya que Joao Aguilera y otros familiares ya lo han intentado sin éxito. Según el especialista, su legado estaría valuado en 200 millones de dólares.