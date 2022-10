Ingrid Coronado habla sobre el testamento de Fernando del Solar: ‘Sí me sorprendió’

Desde la muerte de Fernando del Solar el pasado 30 de junio, se había hablado de una disputa entre Ingrid Coronado y Anna Ferro por las distintas propiedades y bienes que el conductor dejó. Sin embargo, hasta ahora se volvió a retomar el tema ya que el testamento de Fernando fue abierto.

Lo anterior se confirmó durante una reciente transmisión del programa Ventaneando, al cual Ingrid acudió para hacer promoción de su libro MujerÓN; sin embargo, fue abordada acerca del tema y ahondó por primera vez sobre asuntos legales.

¿Qué fue lo que Fernando del Solar estipuló en su testamento?

De acuerdo con lo leído por algunos titulares del programa vespertino de TV Azteca, el testamento con fecha del 10 de febrero de 2020 menciona algunas propiedades del también modelo, así como otros bienes; no obstante, el documento no estaba actualizado al momento de su fallecimiento.

La repartición la hizo de la siguiente manera:

El departamento de la colonia Del Valle será para sus hijos Luciano y Paolo.

El usufructo vitalicio -uso- del departamento en la Del Valle será para los padres de Fernando del Solar, Norberto Cacciamani y Rosa Lina Servidrio. Sin embargo, es necesaria la acotación de que el señor Cacciamani también falleció incluso antes que el conductor, por lo que el derecho queda únicamente para la señora Servidrio.

Los derechos de propiedad de otro departamento en la alcaldía Benito Juárez, así como el respectivo cajón de estacionamiento, serán para su viuda, Anna Martínez Ferro.

El menaje de otro departamento, ubicado en Periférico Sur, será para Anna Ferro.

El resto de sus bienes presentes y futuros -es decir, de la fecha que constituye el testamento hasta la de su fallecimiento- serán para sus hijos.

La albacea del testamento es Anna Martínez Ferro .

. La tutora de sus hijos será la hermana de Fernando, María Eugenia Cacciamani.

Además, Coronado hizo mención de un departamento ubicado en Cuernavaca que era propiedad de ambos, y al momento de la muerte del conductor se encontraba en un fideicomiso; por lo tanto, al faltar una de las dos partes, aquella propiedad pasa a manos de la otra persona, es decir, de ella.

Fernando del Solar ¿habría dejado desprotegidos a sus hijos?

Ingrid también fue cuestionada sobre lo que opinaba acerca de la repartición que dejó su exesposo, sobre todo porque esta afecta directamente a los dos hijos que tienen en común, Luciano y Paolo.

“Para que mis hijos se quedaran con la cuenta de banco él tendría que haberlo especificado en el testamento”, mencionó la también locutora. “Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, sólo sé que no son mis hijos y que no soy yo”, agregó.

De igual forma, mencionó que se sentía sorprendida de la forma en que su expareja realizó la repartición, pues ella hubiese esperado que sus hijos tuvieran más seguridad económica.

“Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que los dejara desprotegidos de esta manera, pero ahora sí que lo que diga el juicio de sucesión que es una obligación que tenemos los padres”, explicó la exconductora de TV Azteca.

Como lo mencionó ella en la transmisión, para que sus hijos tuvieran acceso a las cuentas de banco de Del Solar, este tendría que haberlo dejado estipulado en el testamento, lo cual no ocurrió; sin embargo, otra forma sería que sus hijos estuvieran estipulados como beneficiarios o en todo caso fueran cotitulares de las cuentas, lo cual tampoco es el caso.

“Esta no es la noticia que esperaba, evidentemente yo hubiera querido otras cosas -para mis hijos-”, expuso Coronado.