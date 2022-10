Ingrid Coronado: ¿Cuáles son las demandas que enfrenta la conductora de TV?

Ingrid Coronado ha recurrido a abogados para solucionar sus asuntos pendientes, por lo que en la actualidad tiene al menos dos demandas en curso con sus exparejas Charly López y Fernando del Solar, además de una indemnización que ganó a una editorial por el uso de sus fotografías sin permiso.

La conductora podría enfrentarse a Anna Ferro, viuda de Del Solar, por el departamento de su propiedad en Cuernavaca -donde vivió sus últimos años el padre de sus hijos-, ya que no ha descartado elegir la vía legal. A continuación, te contamos más a detalle cada uno de los procesos.

Charly López

Luego de su separación de Charly López, Coronado lo demandó por el pago de algunas rentas y la suma correspondiente a la mitad de la casa en la que la pareja vivió durante su matrimonio.

El exGaribaldi se dijo decepcionado y de cierto modo traicionado por la madre de su hijo, pues dice que él nunca le haría daño y tomaría acciones para atentar contra su vida e integridad luego de asegurar que le pagó lo correspondiente, pero perdió el papel firmado que figuraba como prueba.

Fernando del Solar

En 2016, Fernando del Solar solicitó una demanda de divorcio que aún continúa pendiente de resolución, razón por la que en mayo pasado se sostuvieron a un estudio socioeconómico.

En ella, el exconductor le pedía una pensión alimenticia del 30 por ciento de sus ingresos luego de que en 2012 quedara desempleado debido a su diagnóstico de cáncer. Luego de su muerte se ha confirmado que no cubrió el monto total de las manutención de sus hijos desde hacía un año.

Indemnización de Notmusa

Ingrid demandó a la editorial Notmusa por publicar fotografías suyas sin consentimiento previo ya que cuestionó la información tendenciosa de TVNotas, que le atribuían una imagen de ‘villana’. Sin embargo, fue hasta que la revista publicó de forma sistemática imágenes de la exconductora cuando decidió emprender la batalla legal.

En agosto de 2021, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de Ingrid Coronado, lo cual derivaría en el pago de una indemnización por el daño causado a la conductora. Al respecto, la presentadora declaró en un comunicado que cada uno era libre de decidir la imagen con la que quería presentarse ante la sociedad y señaló que el uso indebido de las imágenes de cada ciudadano tiene consecuencias legales.

Departamento en Cuernavaca

Anna Ferro vivía en el departamento de Cuernavaca a nombre de Ingrid, quien señaló que esperaba que lo desalojara por iniciativa propia. Sin embargo, la situación podría cambiar luego de enterarse que lo vació.

“Hubo una noticia que hablaban de que ya lo había vaciado (el departamento), mis abogados investigaron, y efectivamente, cuando él había muerto, me parece que a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada; evidentemente lo va a tener que regresar, pero ese es un trámite legal que no he iniciado”, dijo a Ventaneando.