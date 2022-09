Ingrid Coronado asegura que no demandó a Anna Ferro: ‘Estoy enfocada en mis hijos’

Ingrid Coronado se ha presentado recientemente en diversos eventos para la difusión de su libro Mujerón. Recientemente, la exconductora de Venga la alegría asistió al BienFest, donde además de participar en la agenda como embajadora, platicó con medios de comunicación para aclarar algunas dudas en torno a la supuesta situación legal con Anna Ferro.

¿Ingrid Coronado demandó a Anna Ferro?

Coronado aseguró en entrevista que no ha iniciado ninguna demanda ni procedimiento en contra de Ferro por el tema de la casa en Cuernavaca, y aclaró que su objetivo inmediato está enfocado al acompañamiento de sus hijos para superar el reciente fallecimiento de Fernando del Solar.

“Ni del fideicomiso, ni del juicio de sucesión, ni del testamento. Actualmente estoy enfocada únicamente en mis hijos y lo que decidí respecto a que dejaría pasar un tiempo para que mis hijos puedan sanar sus heridas y yo fortalecer mi energía para empezar a moverme con respecto a las demás cosas”, mencionó durante el festival por la salud BienFest.

Cabe mencionar que en una entrevista previa, la a abogada de Ingrid Coronado, la litigante señaló algunos puntos en torno a la casa de Cuernavaca, no obstante en ningún momento comentó que la exconductora hubiera interpuesto alguna demanda.

“El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, es un departamento que está a nombre de Ingrid, y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. Ella (Anna Ferro) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra”, aseguró la abogada.

Al respecto, Coronado resaltó en una declaración a medios que la actual demanda que enfrenta se remonta a 2016, tras su divorcio con Fernando del Solar quien por vía legal solicitó que su exesposa le diera una pensión alimenticia.

“Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Mi abogada mencionaba que no he demandado al papá de mis hijos”, aclaró Ingrid.

En relación con la permanencia de Anna Ferro en la casa de Cuernavaca, la abogada de Ingrid recalcó que en algún momento tendría que entregarla ya que “hay un fideicomiso con dos departamentos para sus hijos. Una renta la cobra Ingrid y otra la cobraba Fernando del Solar y tampoco demandó eso”, aseguró.

Ingrid Coronado habla sobre la supuesta relación con Marco Antonio Regil

Tras los rumores en torno a un supuesto romance entre los conductores de televisión, Ingrid aprovechó su encuentro con los medios para aclarar la situación.

De acuerdo con sus declaraciones, Coronado se encuentra soltera, sin embargo agregó que no descarta que de Regil es un hombre muy caballeroso y que no descartaría una relación amorosa en un futuro. Por otra parte destacó que el presentador es un gran amigo.