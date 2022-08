Ingrid Coronado dice que no responderá a Anna Ferro: ‘Litigar en medios no es mi forma’

Tras las declaraciones de Anna Ferro para una revista de espectáculos, en la que aseguró que en vísperas de la muerte de Fernando del Solar habían recibido una demanda de Ingrid Coronado por manutención, la conductora ha comentado que no responderá a través de medios sino por la vía legal.

La única intervención que hizo Coronado y que se comunicó a través del programa Ventaneando fue una carta en la que Ingrid solicita el derecho a réplica tras la publicación de la nota en la que Ferro refiere la supuesta demanda.

En el comunicado, la presentadora aclara que dicha demanda data de 2016, año en el que se divorció la pareja. Además destacó que el procedimiento legal no lo emprendió ella sino Fernando del Solar.

Ingrid Coronado solo responderá a través de la vía legal

La conductora de televisión recientemente presentó su libro MujerÓn y tras el evento permitió algunas preguntas por parte de la prensa en torno a la polémica con Anna Ferro.

Entre los comentarios que compartió, Ingrid remarcó que ella solo está siguiendo los procesos legales que se enmarcan en la demanda que del Solar comenzó en 2016 para exigirle la actriz un monto de manutención.

“Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Mi abogada mencionaba que no he demandado al papá de mis hijos”, señaló.

Por otra parte aseguró que no va a responder a Anna Ferro, viuda de su exesposo, a través de medios de comunicación.

“Litigar en medios no es mi forma de hacer las cosas”, dijo Coronado y agregó que tras recibir críticas, ataques en redes sociales y hasta señalamientos por la muerte de Fernando del Solar ella prefiere mantenerse en silencio.

Asimismo, Ingrid señaló que pese a lo incómodo de la situación y la inversión de dinero que está haciendo en el seguimiento legal, ella se mantendrá firme y apostará por defenderse de lo que le parece injusto.

“Yo sé quien soy, no se trata de aparentar ser quien crees que la gente va a aceptar, se trata de ser quien tú eres y yo eso es a lo que me he abrazado, lo que le he enseñado a mis hijos y gracias a eso ellos están bien”, compartió a la prensa.

Para la conductora de televisión resulta indispensable que sus hijos, Luciano y Paolo, conozcan todas las caras de la situación pero sobre todo que sepan quién es ella.

Para cerrar su intervención, Ingrid descartó que Anna Ferro tenga contacto con los niños tras la muerte de Fernando del Solar.