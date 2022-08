Ingrid Coronado no demandará a Anna Ferro por manutención de sus hijos, dice abogada

Luego de que la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, y su exesposa Ingrid Coronado han intercambiado declaraciones sobre una demanda del conductor, la abogada de la madre de los dos hijos del recientemente fallecido explicó cómo fue la solicitud de divorcio que interpuso en enero de 2016, así como confirmó que su deuda en la manutención no pasará a manos de Ferro.

Claudia Ramírez reveló que entonces Ingrid se negó a que Del Solar recibiera entre el 20 y 30 por ciento de sus ingresos, lo que comenzó un proceso que no ha terminado. “En un momento del juicio se determina que el señor Fernando el pague a sus hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos; desgraciadamente al principio le empieza a pagar la colegiatura, luego un día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno”, dijo a Ventaneando.

Anna Ferro no pagará manutención

La especialista argumentó los posibles panoramas tras la muerte de Del Solar en cuanto a saldar la deuda que tiene con sus hijos. De acuerdo con Ramírez, será más fácil ponerse de acuerdo y terminar rápido el asunto si dejó un testamento ya que supuestamente tenía efectivo luego de cobrar dinero de una empresa a nombre de ambos, así como de una casa que vendió la expareja, de la cual se dividieron el porcentaje.

“Si hay o no hay testamento, esos son dos caminos que se abren. Si el señor plasmó su voluntad e Ingrid la respeta va a estar perfecto, que también la respete la señora Anna Ferro. Tendrá que entender que Fernando tenía dos hijos, que lo que tenga Fernando lo tendrá que dividir con sus hijos”, agregó.

Asimismo, contó que Ferro no será demandada para hacerse cargo de la manutención, ya que actualmente todos los gastos corren por parte de Coronado. “Ella les da un techo, una comida, les paga la clase. Ella se hace cargo al cien por ciento. Siempre la atacaron como que era la que había demandado, la que tenía la culpa, la que no era responsable, la que le pedía dinero a él. Se fue haciendo esa bola de nieve que la verdad no era cierta, se fue cayendo en ese error y manipulando la información”.