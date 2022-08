Anna Ferro podría heredar deuda de pensión alimenticia de Fernando del Solar

La muerte del conductor de televisión Fernando del Solar no solo conmocionó a la industria del entretenimiento, sino que dejó una controversia en su familia, específicamente entre su viuda Anna Ferro y su exesposa Ingrid Coronado, quienes en los últimos días han intercambiado versiones sobre una supuesta demanda meses antes de que el argentino dejara de respirar.

Primero fue Ferro quien dijo que Coronado demandó a del Solar por la manutención de sus hijos, cuya notificación llegó poco antes del fallecimiento de su padre. En entrevista con Hola!, afirmó que el día después de perder a su progenitor el también modelo tuvo que hacer un estudio socioeconómico.

Ante ello Ingrid le respondió que se ordenó como parte de un proceso que inició el propio Fernando del Solar en 2016, por lo que queda pendiente la resolución de su divorcio. Asimismo, reveló que hace un año que no recibe las pensiones alimenticias de sus hijos en su totalidad.

De acuerdo con el Código Civil, las deudas alimentarias subsisten después de la muerte. La ley dice que las obligaciones tendrían que ser abarcadas por su familia en orden de línea de cercanía. De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, de Sale el Sol, tendría que existir una sucesión de adeudos y pensiones para cobrarse de las propiedades, lo que podría afectar a Anna.

“Los adeudos y las pensiones se van a cobrar de los bienes que haya dejado el fallecido, no de los abuelos, ni ningún otro familiar, es de las mismas propiedades que tenga”, señaló.

Anna Ferro viviría en departamento de Ingrid Coronado

Según la versión de la periodista, el departamento en Cuernavaca en el que actualmente vive la profesora de yoga pertenece a Ingrid Coronado, otra de las razones del ‘pique’ entre ambas.

“Esto no va a parar porque la propiedad de Cuernavaca no era de él, es de Ingrid Coronado, me están enseñando los documentos. Cuando Fer del Solar decide irse de su casa en el Pedregal, porque fue decisión de Fer, él se va a vivir a ese departamento de Ingrid, en Cuernavaca, en el cual vivió con Anna Ferro. Llevaba ocho años viviendo ahí y estaba con un fideicomiso”, informó.

La periodista confió en que Coronado no tenía intenciones de que dejara el departamento, por lo que le permitió seguir viviendo ahí. “Los dos departamentos no están en el testamento porque esos ya estaban a nombre de cada uno de los hijos, y cada uno se quedaba con una renta. Ingrid de uno y Fernando de otro”.