Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, reveló sus últimas palabras antes de fallecer

El pasado 30 de junio trascendió la noticia del sensible fallecimiento del conductor de televisión Fernando del Solar, situación que provocó diversas reacciones entre personalidades del espectáculo. Y a un mes de su muerte, su esposa Anna Ferro reveló cuáles fueron sus últimas palabras antes de trascender.

Anna Ferro reveló las últimas de Fernando del Solar antes de fallecer

Fue durante una entrevista para la revista ¡Hola! que la ahora viuda de Del Solar reveló las últimas palabras que escuchó del actor, quien se decía entusiasmado por la vida, aunque no se sentía bien de salud; señaló que minutos después de aquellas palabras, falleció.

“Nunca dejó de luchar. Al final, me dijo: ‘Quiero seguir, pero estoy cansado’. Yo digo que su cuerpo se le quedó chico… y se transformó en luz”, compartió Ferro, quien en las últimas semanas ha compartido diversas imágenes con el conductor argentino.

Las últimas semanas fueron las más difíciles

De igual forma, mencionó que las últimas semanas de Del Solar en vida fueron muy difíciles para él, pues además de sufrir la muerte de su padre, el también modelo estuvo en disputa con su exesposa, Ingrid Coronado, por la manutención de sus hijos.

“Él no tenía cabeza para nada. Aún así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo. Él no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos, en la que la colegiatura era como las de la universidad”.

Viuda de Del Solar aclara rumores sobre la herencia del actor

En días pasados, algunos medios señalaron que Ferro pelearía parte de la herencia que correspondía a los hijos que el conductor de origen argentino tuvo con Ingrid Coronado. Respecto a esto, Anna no dudó en aclarar que esto no era cierto.

“Cuando lo conocí, ya había puesto en vida una propiedad a cada uno de sus hijos por si alguna vez faltaba”, aseguró su ahora viuda, quien reiteró que Fernando solo buscaba el bienestar de sus hijos.