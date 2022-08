Abogada de Ingrid Coronado habla sobre la casa donde vive Anna Ferro: ‘Va a tener que entregarla’

Tras la muerte del conductor Fernando del Solar el pasado 30 de junio, los pendientes legales siguen saliendo a relucir: además de una supuesta demanda de Ingrid Coronado por manutención (meses antes de que el argentino falleciera), también hay propiedades en disputa con la viuda Anna Ferro, incluyendo la casa donde vive actualmente.

Según se dio a conocer en días pasados por la periodista Ana María Alvarado, de Sale el Sol, el lugar donde vive Anna Ferro pertenece a Coronado: “Esto no va a parar porque la propiedad de Cuernavaca no era de él, es de Ingrid Coronado, me están enseñando los documentos. Llevaba ocho años viviendo ahí y estaba con un fideicomiso”, informó.

La polémica casa de Ingrid Coronado

En una entrevista para el programa de Ventaneando, Claudia Ramírez, abogada de Ingrid Coronado confirmó que la casa es de su clienta y ella está en todo su derecho de exigirle que la desaloje; asimismo, informó que del Solar no pagaba la renta e Ingrid no se la pedía.

“El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, es un departamento que está a nombre de Ingrid, y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. Ella (Anna Ferro) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra”, aseguró la abogada.

Asimismo, comentó: “hay un fidecomiso con dos departamentos para sus hijos. Una renta la cobra Ingrid y otra la cobraba Fernando del Solar y tampoco demandó eso.”

Agregó que Fernando del Solar tenía la capacidad económica de conseguir otra vivienda, pero decidió no hacerlo y seguir en la casa de Cuernavaca que está al nombre de Ingrid Coronado.

La abogada también informó sobre el testamento del conductor fallecido: “Si hay o no testamento, esos son dos caminos que se abren. Si la señora Ingrid lo respeta va a estar perfecto y que también lo respete Anna Ferro; sin embargo, ella tiene que entender que Fernando tiene dos hijos y todo lo que tiene se va a tener que dividir para sus dos hijos.”

¿Cómo inició la polémica entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar?

De acuerdo con Claudia Ramírez, todo comenzó cuando Fernando del Solar pidió el divorcio a Coronado el 25 de enero del 2016 y solicitó que pagara el 20 o 30 por ciento de sus ingresos.

“En el momento del juicio, se determina que el señor Fernando le pague a sus dos hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos, desgraciadamente, un día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno de sus hijos, es más, al día de hoy, el señor tiene un adeudo en el juzgado de 300 y tantos mil pesos por no haber pagado esa colegiatura y quiero aclararte que Ingrid no quiso demandar a Fernando por el pago de esa colegiatura”, agregó la abogada.

Además, indicó que el conductor argentino no cubría la pensión, pese a que tenía varias propiedades de las cuales recibía renta:

“Él tenía la posibilidad económica de hacer frente a sus responsabilidades porque acababa de recibir dinero, sin embargo, tampoco lo puso en la mesa. Había una empresa que pusieron Ingrid y Fernando, que llevaba el nombre de sus hijos, donde había un dinero de ambos y él lo sacó de la cuenta, sin preguntarle a Ingrid”, compartió la especialista en leyes.

La abogada negó que Anna Ferro tenga que pagar la deuda de Fernando del Solar, pero sí esperan que respete el testamento:

“Ella les da techo, les da la comida, paga clases, ella se hace responsable al 100 por ciento y siempre la han tratado como la que demandó, la que tenía la culpa, la que le pedía dinero a él, y se fue haciendo la bola de nieve de información que no era cierta”, concluyó.