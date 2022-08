Ingrid Coronado y Anna Ferro: Las propiedades en disputa tras la demanda de Fernando del Solar

En medio de declaraciones cruzadas entre Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, y su exesposa Ingrid Coronado, han salido a relucir algunas propiedades que en vida el conductor puso a nombre de sus hijos Luciano y Paolo, aunque todavía quedan asuntos pendientes en cuanto a sus bienes.

Recientemente la instructora aseguró que Coronado demandó al argentino poco antes de la muerte de su padre, por lo que tuvo que hacer un estudio socioeconómico. En respuesta, Ingrid detalló que todo formaba parte de su proceso divorcio, que él mismo comenzó en 2016. Asimismo, confirmó el destino de ambas propiedades.

“Fueron pagadas por ambas partes. Sin embargo, cada uno de nosotros administraba uno de los departamentos de mis hijos, cobrando las rentas correspondientes hasta que fueran mayores de edad, lo cual también es parte del procedimiento iniciado hace más de ocho años”, argumentó a Ventaneando. Esto supone que ambos departamentos no formarían parte de su testamento.

La casa en Pedregal

Del Solar hizo una vida en pareja con Ingrid Coronado en una casa ubicada en el Pedregal, en la Ciudad de México, por lo que cuando decidió ponerle fin a su relación se fue a vivir a Cuernavaca.

Los planes del también modelo es que Coronado y sus hijos siguieran viviendo allí, pero no quería estar por completo fuera de la jugada ya que, de acuerdo con los documentos tras la separación, buscaba tener una participación legal del 50 por ciento de su valor comercial.

La propiedad en Cuernavaca

El deseo de Fernando del Solar era pasar sus días en otra de las propiedades donde vivió los últimos años de su vida, en el estado de Morelos, en Cuernavaca. Al menos es lo que dejó escrito en la demanda de divorcio.

Sin embargo, la periodista Ana María Alvarado, de Sale el Sol, afirmó que esa posesión –en la que actualmente vive Anna Ferro- pertenece a Coronado, otra de las supuestas razones del ‘pique’ entre ambas.

“Esto no va a parar porque la propiedad de Cuernavaca no era de él, es de Ingrid Coronado, me están enseñando los documentos. Llevaba ocho años viviendo ahí y estaba con un fideicomiso”, informó.