Ingrid Coronado dice que si Anna Ferro no deja su departamento actuará por la vía legal

La conductora Ingrid Coronado ha desmentido haber demandado a Anna Ferro, viuda de su expareja, Fernando del Solar, quien actualmente vive en un departamento ubicado en Cuernavaca, Morelos, que está a nombre de ella. Sin embargo, no descarta emprender acciones legales en un futuro.

Ferro pasó los últimos días con el argentino en la propiedad, por lo que Coronado reveló que pensó que voluntariamente se mudaría, algo que no ha pasado cerca de tres meses después de su muerte. “Yo todavía no he iniciado ningún asunto legal al respecto”, contó Coronado a Chisme No Like.

Ante el cuestionamiento sobre poder llegar a un acuerdo, agregó: “Evidentemente, ese departamento no es suyo, eso lo tendrá que hacer en algún momento (desalojar). Yo esperaba que lo hiciera voluntariamente, pero bueno, lo tendré que hacer por la vía legal”, declaró.

Coronado confía en que la verdad salga a la luz

Quien este año publicó su libro Mujerón: Conquístate, ámate y enciende tu poder femenino considera que los medios están a su favor luego de una serie de cruces de declaraciones con Ferro, quien aseguró había demandado a Del Solar antes de morir, algo que Coronado negó y detalló era parte del proceso de divorcio iniciado años atrás por el también modelo.

“Finalmente se han dado cuenta que yo lo único que he hecho todos estos años es trabajar por el bienestar de mis hijos. Eso es lo que me inspira y para mí es lo más importante”, aseguró. “Al final siempre sale la verdad. Y mientras la sepa yo, eso es lo más importante finalmente”.

Aunque no se refirió específicamente a la última pareja del conductor, Ingrid detalló que confía en el karma. “Uno cree en los frutos que siembra. Yo sé lo que he sembrado, por lo tanto, sé lo que voy a recolectar. ¿Cuándo? Eso es lo que nadie sabe”.