Charly López habla de la demanda que le interpuso Ingrid Coronado: ‘Me siento decepcionado’

En las últimas semanas se ha hablado de distintas demandas que la conductora Ingrid Coronado interpuso, primero a Fernando del Solar, después las presuntas disputas legales que tenía con Ana Ferro, y ahora la que existe entre ella y su expareja, Charly López.

Coronado estaría peleando legalmente con su primer esposo y padre de su hijo Emiliano algunos bienes inmuebles y diversos pagos correspondientes a rentas.

Aunque ella no ha mencionado nada al respecto, Charly López decidió romper el silencio y compartir su sentir después de atravesar este proceso legal.

Charly López, decepcionado por demanda de Ingrid Coronado

Tras salir de los juzgados, López fue interceptado por algunos medios de comunicación, quienes le preguntaron por cómo se encuentra actualmente la demanda que está enfrentando por parte de su exesposa Ingrid Coronado, quien le está exigiendo el pago de unas rentas, así como la mitad de la casa en la que vivieron cuando estaban casados.

El exGaribaldi compartió que ha sido un proceso relativamente tranquilo, donde ha tenido que dar algunas declaraciones, así como presentar algunos documentos y testigos.

Por otra parte, señaló que se siente decepcionado y de cierto modo traicionado por la madre de su hijo, pues dice que él nunca le haría daño y tomaría acciones para atentar contra su vida e integridad.

“Decepcionado o traicionado por la madre de tu hijo, ¿no? Puedo esperarlo de cualquier persona, pero de una persona que es la madre de tu hijo, nunca. Bueno, yo sería incapaz de hacerle daño, ni a ella, ni a nadie, pero cuando te llega el trancazo dices: ‘Ah, caramba, no me lo esperaba’”.

También dijo sentirse tranquilo, pues su intención nunca ha sido afectar a su exesposa; incluso expresó que entendía el hecho de que todos nos equivocábamos en alguna ocasión, dando a entender que sabía que ella estaba equivocada.

“Como sé que tengo la razón estoy totalmente tranquilo, porque tengo los elementos [...] Creo que la gente tiene derecho a equivocarse. Todos nos hemos equivocado en la vida o nos hemos mal asesorado en la vida y yo creo, es mi percepción, que quede claro, que la señora Ingrid se equivocó”.

“Yo no tengo ningún tema con ella, lo hizo y lo están haciendo sus abogados y sigue ella con el proceso; yo en algún punto salí a decir: ‘Oye está aquí el documento’ No quiero ni su dinero ni mucho menos, es la madre de mi hijo, o sea, yo no puedo lastimarla”, mencionó el también conductor.

Actualmente, Charly López se encuentra distanciado de su hijo, aunque él esperaría tener pronto algún acercamiento con Emiliano.