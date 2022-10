Ingrid Coronado sobre el departamento que vació Anna Ferro: ‘Lo va a tener que regresar’

Aunque Ingrid Coronado aseguró que no había iniciado un proceso legal en contra de Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, quien vive en un departamento de su propiedad ubicado en Cuernavaca, las cosas podrían cambiar luego de que sus abogados constataran que la instructora de yoga se había mudado llevándose todas las pertenencias con ella.

“Hubo una noticia que hablaba de que ya lo había vaciado. Mis abogados investigaron y, efectivamente, cuando él había muerto, me parece que a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada; evidentemente me imagino que eso lo va a tener que regresar, pero honestamente es un trámite legal que no he iniciado”, dijo a Ventaneando.

Ingrid Coronado asegura que no tenía energía de entablar demanda

De acuerdo con la versión de la conductora, el inmueble en Morelos es parte de un fideicomiso, por lo que pertenecía tanto a Del Solar como a ella, pero con la muerte del exconductor la situación cambió.

“El departamento era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas es para la otra. Él estuvo viviendo ahí en los últimos ocho años y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento”, agregó.

Sin embargo, apunta a que su prioridad era estar con sus hijos Luciano y Paolo para cuidarlos tras el fallecimiento de su padre. “Ahora que veo como están las cosas agarro el valor para entrar a más asuntos legales (…) Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba respetando que también estaba pasando por un proceso, no tenía la energía de iniciar”.

Coronado también se refirió a la lectura del testamento del argentino, cuya albacea es precisamente Ferro, y se dijo sorprendida que los beneficios no sean para los menores.

“Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, solo sé que no son mis hijos y que no soy yo, porque por eso no me pudieron dar la información. Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera”.