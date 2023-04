Andrés García y sus hijos: Estas fueron las polémicas ‘peleas’ entre la familia

Andrés García falleció a los 81 años sin poder reconciliarse con sus 3 hijos producto de sus relaciones con Sandra Vale y Fernanda Ampudia. Aunque Leonardo fue el único que acudió al funeral, Andrea lo despidió en redes sociales y su ahora viuda Margarita Portillo desmintió a Andrés Jr.

En sus últimos años de vida el histrión mantuvo diversas polémicas con su familia, lo que los obligó a tener una relación distante cuando su salud empeoró tras un diagnóstico de cirrosis hepática. Estas han sido sus controversias.

Leonardo García

En un comunicado en redes sociales, su hijo Leonardo García reveló que Margarita no los dejaba visitarlo ni les compartía la información completa sobre sus cuidados. “Cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”, escribió quien afirmó que a nivel personal siempre ha hecho lo posible por estar con él.

Aunque conocía el difícil carácter de su padre, aseguró que su amor por él no había cambiado, por lo que visitó Acapulco e intentó localizarlo sin éxito. Posteriormente afirmó que Margarita no cuidaba bien a Andrés García.

“El médico me comentó que se veía muy deteriorado porque no se le han dado los cuidados correspondientes a la enfermedad que tiene, que ha sido un descuido humano su deterioro. Tampoco estoy de acuerdo de que Margarita exponga a mi papá de esa manera”, expresó al cuestionar sus intereses personales o económicos para alejarlo de los que lo quieren.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Leonardo contó que su padre le dijo que Andrés López Portillo, hijo de Margarita, había vendido su propiedad conocida como ‘El Castillo’, que se ubica en el Ajusco en la Ciudad de México.

“Hace un mes no me contesta y no me ha mandado dinero (…) nada más me dio un jeep y un millón de pesos”, le habría comentado el actor de Pedro Navajas. “(Está valuado) yo creo que alrededor de unos 60 millones aproximadamente; yo no sé qué negociaciones habrán hecho”.

Cuando Andrés García declaró que Sandra Vale les daba drogas a sus hijos, Leonardo la defendió y lo llamó poco caballeroso y narcisista luego de que hablara mal de su madre y a él no dejara de insultarlo. “Hablar de una mujer así no tiene perdón de Dios y me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre”.

La respuesta de García llegó al afirmar que sí lo cuidan bien y acusarlo de que es él quien no lo ha ayudado. “Leonardo ya cállate la pu… boca de las mentiras, ni has ayudado en nada a nadie. Margarita me ha cuidado. Deja de chin…, no te metas con mi familia”, indicó vía De primera mano.

En su lecho de muerte habría aceptado que tanto Andrés como Leonardo lo visitaran, este último se mostró abierto a la posibilidad, aunque no pudo despedirse en vida, pero le mandó mensajes.

Leonardo García asistió al funeral de su padre. (Foto: Instagram @leonardogarciaof)

Andrea García

Andrés murió sin reconocer a su hija Andrea García luego de que supuestamente lo acusara de abuso sexual, algo que ella ha negado y aseguró que solo se trató de un rumor difundido. Según su versión su papá tenía una situación legal por lo que recibió una llamada de la que salió un artículo en donde afirmaba que tenía una conducta violenta.

Molesto, García la negó como hija y declaró que se había metido con la mafia negra y la prostitución. “Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar. Voy a decir la verdad, la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe”, dijo a TVyNovelas.

Luego fue Andrea quien le pidió perdón a través de un video en su Instagram en donde aseveró que nunca hizo esas declaraciones. “Mi papá es un buen hombre, nunca he dicho nada negativo, ni ninguna mentira, ni ninguna declaración que afecte a mi papá”.

Pese a que señaló que había tenido la oportunidad de hablar con él para reconciliarse, Portillo lo negó en Ventaneando al afirmar que ni siquiera lo había buscado.

Andrés García negó a su hija Andrea. (Foto: Instagram @realandreagarcia)

Andrés García Jr.

Aunque Andrés García Jr. se involucró en la industria del entretenimiento gracias a películas como El Placer de la Venganza y Como agua para chocolate, Leonardo Aguilar excusó su ausencia en el último adiós de su padre porque está a cargo de una cadena muy importante de joyería en Estados Unidos, por lo que estaría en Miami a punto de hacer un viaje de negocios a París.

Pero antes Margarita Portillo expresó a la prensa que mintió luego de declarar que tenía un viaje que no podía cambiar ya que aparentemente “hizo comentarios de muy mal gusto sobre su padre” en tiempos recientes.