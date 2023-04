Leonardo García habla sobre la muerte de su padre: ‘Me llegaba a decir que él ya se quería ir’

El pasado 5 de abril se llevó a cabo el funeral de Andrés García en su casa, ubicada en la calle de Urracas número 20 del fraccionamiento Costa Brava en Acapulco. Las exequias fueron a ‘puerta abierta’ y pese a la gran afluencia de medios de comunicación, asistieron pocos familiares entre los que destacaron Margarita Portillo, viuda del actor, Sandra Vale, su exesposa, y Leonardo García, su hijo, quien otorgó entrevistas a reporteros.

En las declaraciones, el actor de Belinda señaló que Andrés García ya estaba muy débil en los días previos a su fallecimiento. Además tenía muchas dificultades para hablar, por ello mencionó que se siente tranquilo porque sabe que su padre ya no está sufriendo.

Andrés García y Leonardo García. (Foto: @leonardogarciaof)

Leonardo García se siente ‘en paz’ tras fallecimiento de su padre

El actor de 50 años señaló que el cariño entre él y Andrés siempre había sido constante y señaló que se sentía en paz pese al deceso de su padre.

“Él era de carácter fuerte, yo también pero el amor siempre estuvo, está y seguirá. De alguna forma estábamos conectados, se fue en paz y yo también estoy en paz”, dijo el intérprete de Por ti.

Respecto a las tensiones familiares y al distanciamiento de los últimos años, Leonardo prefirió no hablar del tema y comentó a medios que no volvería a tocar ese asunto. También señaló que no se pronuciaría sobre supuestas pugnas por la herencia de su padre.

“Él es así en su forma de ser. Así lo quisimos, así nos aceptamos mutuamente, en el fondo sí nos quisimos”.

Andrés García y Leonardo García durante una visita. (Foto: @leonardogarciaof)

Para el programa de espectáculos De Primera Mano, Leonardo refirió que Andrés García se sentía muy cansado y estaba sufriendo mucho.

“Ya lo veíamos venir desde hace algunos años, yo creo que ya fue lo mejor porque el último año él ya estaba sufriendo mucho, él ya la estaba pasando mal. Me llegaba a decir que él ya se quería ir”, reveló.

Dadas las dificultades físicas del actor y el deterioro de su salud, el hijo menor de Sandra Vale comentó que no pudo hablar con él recientemente, pero relató que le envió unos mensajes que sí le hicieron llegar.

Aunque las respuestas sobre una reconciliación final no llegaron a concretarse, Leonardo dijo que de alguna manera en la última charla con su padre sí se había dado ese acercamiento.

En relación con Andrea García, su media hermana, el histrión dijo que no sabía nada de ella y contó que apenas hace una semana ella le había escrito para preguntarle si su papá había fallecido, pero Leonardo descartó el rumor.

Sandra Vale, Andrés García, Leonardo García y Andrés García Jr. (Foto: @leonardogarciaof)

Sandra Vale, exesposa de Andrés García habla sobre la muerte del actor

La primera esposa del actor, Sandra Vale, confesó para el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante que se sentía muy triste por el fallecimiento del actor, pues habían compartido más de medio siglo de matrimonio.

“Cincuenta y cinco años de amor y sí, estoy devastada, pero tiene que estar con Dios ya”, contó.

La relación entre Sandra y Andrés fue cercana en los últimos años, aseguró en la entrevista. De acuerdo con su declaración, hablaban y se mantenían en contacto.

Ante la pregunta sobre la visita de Andrés García Jr., Vale aseguró que su hijo mayor tenía contemplado llegar este jueves 6 de abril. No obstante, algunos minutos después Leonardo mencionó que su hermano dirigía una cadena de joyería muy importante no era tan fácil que pudiera deslindarse de su agenda laboral.

Andrés García y Leonardo García hace varios años. (Foto: @leonardogarciaof)

Leonardo García da el ‘último adiós’ a su padre

Este jueves, el actor compartió una galería de fotos en su cuenta de Instagram donde agradece a su padre y expresa el inmenso dolor que le ha provocado el fallecimiento de Andrés García.

“Por ahora, no tengo palabras para expresar el dolor y la inmensa falta que me haces, pero llevo conmigo siempre tu legado, tus palabras, tus enseñanzas y todo lo que dejaste en mí”, escribió.

Leonardo García se despide de Andrés García en su cuenta de Instagram. (Foto: @leonardogarciaof)

Algunas de las personas que aparecen en las fotografías destacan su madre Sandra Vale, Andrés García Jr., su hermano mayor, y hasta Roberto Palazuelos, de quien también se distanció el intérprete de ]Chanoc en el último año.