EU ‘mete el pie’ al peso: Se deprecia 1.3% ante el dólar tras reporte de empleo

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 5 de junio.

El peso mexicano ‘sufre’ ante el dólar este viernes 5 de junio después de que el reporte de empleo en Estados Unidos de mayo superó todas las expectativas de los especialistas.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 172 mil el mes pasado tras revisiones al alza de los dos meses previos, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este viernes. La cifra representa el avance acumulado de tres meses más sólido en más de dos años.

El informe sugiere que el mercado laboral de EU se está fortaleciendo tras el crecimiento prácticamente nulo del empleo registrado en 2025, pese a las preocupaciones más recientes por el aumento de los precios de la energía, que han llevado la confianza de los consumidores a un mínimo histórico.

El reporte de empleo de EU fortaleció la apuesta del mercado sobre que la Reserva Federal recortará la tasa de interés este año, lo que a su vez fortaleció fuertemente al dólar.

¿Cuánto pierde el peso ante el dólar este 5 de junio?

El peso se deprecia 1.32 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.51 unidades, 23 centavos más con respecto al cierre del jueves 4 de junio.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.96 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.94 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.54 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.10 por ciento.

Al igual que el peso, entre las monedas que pierden más de 1 por ciento ante el dólar están el won surcoreano con 1.10 por ciento. Le siguen el shekel israelí con 0.66 por ciento; el peso chileno con 0.65 por ciento; el real brasileño con 0.50 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.45 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López