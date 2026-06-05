Viernes ‘negro’ para Wall Street por reporte de empleo en EU: ¿Cuánto caen sus índices HOY?

Mercados reaccionan a datos laborales de EUA y aumentan apuestas por una Fed restrictiva. (Crédito: Shutterstock)

Los principales índices de Wall Street operan con pérdidas después de que los datos de empleo en Estados Unidos mostraron un crecimiento sólido del mercado laboral durante mayo, un escenario que fortalece las expectativas de una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed).

Las caídas son encabezadas por el Nasdaq, que pierde 1.63 por ciento y se ubica en 26 mil 393.59 puntos. Le sigue el S&P 500, con un retroceso de 1.13 por ciento, hasta los 7 mil 498.10 enteros, mientras que el Dow Jones baja 0.12 por ciento y se coloca en 51 mil 485.90 unidades.

“La sorprendente cifra de empleos subraya la continua resiliencia económica, pero también es probable que mantenga a la Reserva Federal, y a los mercados, centrados en las presiones inflacionarias”, señaló a Bloomberg Ellen Zentner, de Morgan Stanley Wealth Management.

Bolsas europeas operan con resultados mixtos

En Europa, los mercados muestran movimientos mixtos. El IBEX 35 de España avanza 0.60 por ciento, hasta los 18 mil 403.20 puntos. El FTSE 100 de Londres gana 0.38 por ciento y alcanza las 10 mil 400.84 unidades, mientras que el CAC 40 de Francia suma 0.08 por ciento para ubicarse en 8 mil 250.06 enteros.

Por el contrario, el DAX de Alemania registra una baja de 0.43 por ciento y cotiza en 24 mil 841.05 puntos.

Bolsa Mexicana de Valores inicia sesión en terreno negativo

En México, el mercado accionario también presenta retrocesos. El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores pierde 1.23 por ciento y opera alrededor de las 66 mil 563.41 unidades.

Por su parte, el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores retrocede 1.24 por ciento y se ubica en mil 335.10 puntos.

Petróleo registra pérdidas

En el mercado internacional de energéticos, los precios del petróleo muestran una tendencia negativa.

El West Texas Intermediate (WTI) cae 2.26 por ciento y cotiza en 91.10 dólares por barril.

A su vez, el crudo Brent pierde 1.39 por ciento y se negocia en 93.60 dólares por barril.