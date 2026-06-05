¿Lloverá en Jalisco este fin de semana?: Guadalajara y Zapopan esperan cielo nublado

Las temperaturas se mantendrán en un rango similar, con mínimas cercanas a los 16°C y máximas que no superarán los 29°C. (Foto: Cuartoscuro)

El sábado 6 de junio, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) tendrá un clima mayormente nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas entre los 16°C y 29°C. Un canal de baja presión y la humedad del Caribe influirán en la región.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la ZMG de Jalisco?

En Guadalajara, las temperaturas estarán entre 16°C y 28.7°C. Para Zapopan, el pronóstico indica mínimas de 15.7°C y máximas de 28.7°C. Ambas zonas tendrán cielo nublado.

San Pedro Tlaquepaque registrará temperaturas de 16.3°C a 28.0°C. Tonalá tendrá un rango idéntico: 16.3°C a 28.0°C. Toda la ZMG mantendrá el cielo cubierto y un viento ligero de 3 a 4 km/h.

¿Se esperan lluvias o vientos fuertes hoy en Jalisco?

Las condiciones atmosféricas en la ZMG serán de cielo nublado, sin probabilidad de lluvias significativas para este sábado. El viento soplará suave, con velocidades de 3 a 4 km/h. No hay alertas por fenómenos extremos.

El SMN reporta una onda de calor en otras zonas de Jalisco. Sin embargo, la ZMG no experimentará esas temperaturas extremas. Se mantiene un ambiente templado a cálido y cielo cubierto, distinto a las zonas más afectadas.

¿Cómo será el pronóstico extendido para Jalisco?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente

Sábado 6 de junio: Máxima de 29°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Domingo 7 de junio: Máxima de 28°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Lunes 8 de junio: Máxima de 29°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana indica condiciones climáticas estables.

Las temperaturas se mantendrán en un rango similar, con mínimas cercanas a los 16°C y máximas que no superarán los 29°C. El cielo seguirá nublado.

¿Qué precauciones tomar con este clima en la ZMG?

Mantenerse hidratado es clave, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Se sugiere usar ropa ligera y de colores claros. A pesar del cielo nublado, se debe evitar la exposición prolongada al sol en las horas pico.

Prepare un paraguas o impermeable ligero si planea salir, pues las condiciones nubladas pueden cambiar. Manténgase atento a los comunicados de Protección Civil de Jalisco. La prevención siempre es fundamental.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima en Jalisco?

Para información oficial del clima en Jalisco, consulte las plataformas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Jalisco.

Estas instituciones ofrecen los datos más precisos para la seguridad de todos los habitantes.

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