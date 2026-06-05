¡Lloverá a cántaros en CDMX y Edomex! Este es el pronóstico del clima para este sábado 6 de junio

Así estará el clima en el Valle de México este sábado 5 de junio.

Este sábado 6 de junio, el Valle de México tendrá un cielo nublado. Las temperaturas variarán entre sus ciudades, con ambientes más frescos en zonas altas y cálidos en la periferia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma estas condiciones para la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en el Valle de México?

En Ciudad de México, las temperaturas estarán entre 12.7°C (mínima) y 24.3°C (máxima). Toluca, más fresca, tendrá una mínima de 8.3°C y máxima de 19.0°C. En el municipio de Toluca, la temperatura actual es de 15.2°C.

Naucalpan de Juárez registrará una mínima de 12.3°C y una máxima de 23.3°C. Su temperatura actual es de 19.1°C. Ecatepec de Morelos será la más cálida, alcanzando una máxima de 26.0°C y una mínima de 13.7°C, con una temperatura actual de 20.8°C.

¿Habrá probabilidad de lluvia en CDMX y Edomex hoy?

Para este viernes, las condiciones en el Valle de México muestran cielos nublados. Aunque no se espera una alta probabilidad de lluvias significativas, la nubosidad podría generar lloviznas ocasionales en algunas áreas durante la tarde, sin impactos mayores.

El viento en Ciudad de México y Naucalpan soplará a unos 5 km/h. En Toluca será más ligero, de 3 km/h, mientras que Ecatepec tendrá vientos de hasta 6 km/h. Estas condiciones son influenciadas por sistemas nacionales.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente: Sábado 6 de junio: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Domingo 7 de junio: Máxima de 23°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Lunes 8 de junio: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana, el Valle de México mantendrá cielos nublados. Las temperaturas máximas estarán entre los 23°C y 25°C, y las mínimas variarán de 12°C a 13°C. No se anticipan cambios drásticos, manteniendo un clima estable.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en el Valle de México?

Se recomienda a la población mantenerse hidratada, especialmente al realizar actividades al aire libre. Es importante consultar fuentes oficiales para cualquier actualización del pronóstico. Se debe poner atención especial a grupos vulnerables ante las variaciones de temperatura.

Se sugiere vestir ropa ligera y de colores claros para el día. Por las mañanas y noches, una chamarra ligera será útil, sobre todo en zonas como Toluca. Se aconseja llevar un paraguas si se planean actividades al aire libre, previendo posibles lloviznas aisladas.

Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.