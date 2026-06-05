¡Se caerá el cielo en Chiapas! Este sábado 6 de junio prevé lluvias fuertes y hasta 28 grados

Este sábado 6 de junio, Chiapas tendrá un clima templado y alta probabilidad de lluvia. El SMN reporta una temperatura actual de 18°C. La máxima subirá a 28°C, con una mínima de 17°C. El cielo estará nublado, con 90% de probabilidad de lluvia y vientos de 4 m/s.

¿Qué temperatura se espera este sábado en Chiapas?

La temperatura subirá gradualmente durante el día en Chiapas. Después de una mañana templada, el termómetro alcanzará su punto más alto en la tarde, llegando a los 28°C. Este aumento hará que las horas centrales del día se sientan más cálidas.

La temperatura mínima de 17°C se registrará durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Aunque habrá un ascenso térmico, el ambiente general se mantendrá templado, principalmente por la nubosidad y la esperada lluvia.

¿Lloverá mucho en Chiapas durante el sábado?

Sí, la probabilidad de lluvia para este sábado en Chiapas es muy alta, alcanzando el 90%. Se esperan chubascos y lluvias fuertes a lo largo del día, lo que podrá afectar diversas actividades al aire libre en la región.

Además de las lluvias, el viento soplará a una velocidad de 4 m/s. Este factor, combinado con el cielo nublado, contribuirá a un ambiente fresco en algunos momentos, a pesar del aumento de la temperatura máxima esperada.

¿Cómo estará el clima en Chiapas los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extiende el pronóstico para Chiapas:Domingo 7 de junio: Máxima de 28°C, mínima de 17°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.Lunes 8 de junio: Máxima de 29°C, mínima de 16°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.Martes 9 de junio: Máxima de 30°C, mínima de 16°C, cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días en Chiapas muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, acercándose a los 30°C para el martes. Sin embargo, la nubosidad y la probabilidad de lluvia se mantendrán, indicando un patrón climático inestable en la región.

¿Cómo protegerse del clima en Chiapas este fin de semana?

Ante la alta probabilidad de lluvia, se recomienda llevar paraguas o impermeable. También es crucial mantenerse hidratado, bebiendo suficiente agua durante el día, especialmente cuando la temperatura suba y el sol intente asomarse entre las nubes.

Es importante evitar transitar por zonas con riesgo de inundaciones o deslaves si las lluvias son intensas. Estar atento a los avisos de Protección Civil local ayudará a tomar precauciones adecuadas y garantizar la seguridad personal.

¿Afectará el clima las actividades en Chiapas?

Las lluvias podrían impactar actividades al aire libre, como eventos deportivos o paseos turísticos. Se aconseja a los organizadores y participantes verificar los pronósticos actualizados y considerar planes alternativos para evitar contratiempos.

El tráfico en Chiapas también podría verse afectado por la lluvia, especialmente en las principales vialidades. Se recomienda manejar con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos para prevenir accidentes.

¿Qué ropa usar este sábado en Chiapas?

Para este sábado en Chiapas, se sugiere optar por ropa ligera y cómoda, pero también considerar una chamarra o suéter delgado debido al clima templado y la lluvia. Es recomendable llevar capas que permitan adaptarse a los cambios de temperatura.

Además de la vestimenta adecuada, no olvide un paraguas o impermeable. El calzado cerrado y antideslizante es ideal para moverse con seguridad si las calles están mojadas. Prepararse para la lluvia es clave para disfrutar el día sin inconvenientes.

¿Hay alertas climáticas para Chiapas este sábado?

El SMN ha emitido un pronóstico de temporal de lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte de México, incluyendo Chiapas. Además, una onda de calor persistirá en la región central del estado, aunque finalizará en otras zonas del país.

Se aconseja a la población de Chiapas consultar los comunicados oficiales del SMN y las autoridades de Protección Civil. Estas fuentes ofrecen la información más reciente y las recomendaciones necesarias para enfrentar las condiciones climáticas del día.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.