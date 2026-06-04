¡Calor y aguacero! Chiapas espera este viernes 5 de junio hasta 29 grados y alta probabilidad de lluvia

El clima en Chiapas para este viernes 5 de junio presentará condiciones de cielo nublado con una alta probabilidad de lluvia del 90 por ciento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta una temperatura actual de 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C. Se esperan vientos de 5 m/s, lo que sugiere un día templado y húmedo en la región.

¿Qué temperatura se espera este viernes en Chiapas?

Para el día de hoy, viernes 5 de junio, la temperatura mínima en Chiapas será de 17°C al amanecer, con un ascenso gradual durante la mañana. Por la tarde, el termómetro subirá hasta los 29°C, convirtiéndose en el valor más alto del día. Estas condiciones templadas persisten a pesar de la nubosidad generalizada.

Los habitantes de Chiapas sentirán un ambiente templado la mayor parte del día, con la temperatura actual en 19°C. La combinación de cielo nublado y las elevadas temperaturas máximas de 29°C crea una atmósfera ideal para la formación de lluvias. Es importante considerar estos cambios para las actividades diarias.

¿Lloverá hoy viernes en Chiapas y qué vientos habrá?

La probabilidad de lluvia en Chiapas es del 90% para este viernes, lo que indica una alta certeza de aguaceros a lo largo del día. Estas lluvias estarán acompañadas por vientos moderados de 5 m/s. Se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos o afectaciones en vías.

El cielo se mantendrá nublado durante todo el viernes en Chiapas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que estas condiciones son producto de una vaguada en el Golfo de México y la Onda Tropical Núm. 4. Estos fenómenos generarán lluvias puntuales intensas en el sureste del país, incluyendo esta entidad.

¿Cómo estará el clima en Chiapas los próximos 3 días?

El pronóstico extendido para Chiapas indica la persistencia de cielos nublados y temperaturas cálidas. Para el sábado 6 de junio, se espera una máxima de 29°C y mínima de 17°C, con viento de 5 km/h. El domingo 7 de junio, la máxima subirá a 30°C y la mínima se mantendrá en 17°C, con viento de 4 km/h. Finalmente, el lunes 8 de junio, la máxima será de 29°C y la mínima de 16°C, con viento de 4 km/h. La nubosidad continuará.

Durante la próxima semana, Chiapas y otras regiones del país experimentarán un temporal de lluvias de fuertes a intensas. Esto se debe a la interacción de una circulación ciclónica, vaguadas y la Onda Tropical Núm. 4. Estas condiciones favorecen un aumento en los niveles de ríos y arroyos, con riesgos de deslaves e inundaciones.

¿Cómo protegerse de las lluvias y el calor en Chiapas?

Ante las temperaturas que alcanzan hasta 29°C y la alta probabilidad de lluvia, se recomienda a los habitantes de Chiapas mantenerse hidratados. Beber suficiente agua, evitar la exposición prolongada al sol en horas pico y usar protector solar son medidas clave. Protegerse de los aguaceros también es fundamental.

Es prudente llevar paraguas o impermeable al salir, especialmente si se planean actividades al aire libre. También se aconseja revisar techos y drenajes para prevenir encharcamientos en casa. Conducir con precaución en carreteras mojadas y evitar zonas propensas a inundaciones puede salvar vidas y evitar accidentes.

¿Qué ropa usar ante el clima en Chiapas?

Considerando la temperatura máxima de 29°C y la probabilidad de lluvia, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros en Chiapas. Telas transpirables como el algodón son ideales para mantenerse fresco. Sin embargo, es esencial tener a mano una prenda impermeable o un paraguas para protegerse de los aguaceros inesperados.

Al salir de casa, es indispensable llevar un paraguas o impermeable para el viernes en Chiapas. También se recomienda portar calzado adecuado para la lluvia, que evite resbalones y mantenga los pies secos. Una mochila pequeña con una botella de agua y un gorro ligero complementarán la preparación para el día.

¿Cómo se prevé la calidad del aire en Chiapas?

Actualmente, no se dispone de datos específicos sobre la calidad del aire para Chiapas en este viernes 5 de junio. Sin embargo, con el cielo nublado y las lluvias esperadas, es probable que las partículas contaminantes se dispersen, contribuyendo a una atmósfera más limpia en comparación con días secos y soleados. Las precipitaciones ayudan a limpiar el ambiente.

La población de Chiapas puede consultar las actualizaciones del clima a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estas instituciones emiten alertas y recomendaciones importantes sobre condiciones extremas, como las lluvias intensas y posibles deslaves. Mantenerse informado es crucial para la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos.

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