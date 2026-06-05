Amenazan con plantón en rancho de AMLO por homicidio de Rodrigo Isidro: ‘De ahí salen las órdenes’

Lucio Isidro, padre de Rodrigo Isidro, joven de 20 años asesinado por policías estatales en noviembre de 2025, anunció que realizará una protesta frente a la quinta ‘La Chingada’, en Palenque, donde reside el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Acusó una presunta obstrucción de la justicia, ya que aún falta la detención de un mando de la policía estatal que, según su versión, remató a su hijo.

Además, señaló a otros oficiales por una supuesta alteración de la escena del crimen para encubrir a sus compañeros e intentar eliminar evidencia mediante el retiro de cámaras de seguridad que pudieron registrar la actuación de los agentes.

Lucio Isidro explicó que busca visibilizar la “violencia uniformada” que, afirmó, se vive en Tabasco. Por ello, organiza una marcha hacia la Ciudad de México, donde entregará escritos en la Embajada de Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Palacio Nacional.

En caso de no obtener una respuesta favorable de las autoridades federales sobre el caso de Rodrigo Isidro, advirtió que el “Plan B” consiste en instalarse frente a la propiedad donde reside López Obrador.

“El Plan B que tenemos y hemos acordado es que iremos a La Chingada a Palenque porque de allá salen las instrucciones, salen las órdenes, ahí vamos a permanecer hasta que tengamos una respuesta”, dijo a Azucena Uresti.

Rodrigo Isidro presuntamente no se detuvo en un retén policial

La reconstrucción de los hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2025 indica que Rodrigo Isidro no se detuvo en un retén que presuntamente operaba de forma irregular.

Los policías le marcaron el alto, pero, al no detenerse, presuntamente iniciaron una persecución y posteriormente dispararon contra el vehículo.

Rodrigo Isidro resultó herido, lo que provocó que el automóvil se detuviera. De acuerdo con las acusaciones de su familia, los oficiales alteraron la escena del crimen. Lucio Isidro sostiene que los agentes colocaron un arma en el lugar de los hechos, aunque rechazó que perteneciera a su hijo.

Una semana después, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó sobre la detención de cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

La dependencia señaló que las investigaciones permitieron reunir elementos suficientes para imputarles delitos relacionados con su probable participación en el homicidio.

¿Quién era Rodrigo Isidro?

Rodrigo Isidro tenía 20 años y cursaba la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Además, participaba en actividades ganaderas.

Familiares y personas cercanas lo describen como una persona trabajadora, dedicada al estudio y enfocada en construir su futuro profesional, cuyos esfuerzos comenzaban a rendir frutos.