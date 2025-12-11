Fiscalía de Tabasco busca a 9 policías acusados de desaparición forzada; ofrece recompensa

Al menos 9 policías de Huimanguillo y Paraíso son investigados por la Fiscalía de Tabasco.

La Fiscalía General de Tabasco emitió fichas de búsqueda y anunció una recompensa para ubicar a nueve agentes municipales señalados por su presunta participación en un caso de desaparición forzada de personas.

A través de sus redes sociales, la institución difundió las fotografías de los hombres, identificados por ciudadanos como policías adscritos a las corporaciones de Paraíso y Huimanguillo, principalmente.

La Fiscalía estatal informó que ofrece 100 mil pesos por cada uno de los implicados, a quien proporcione datos que lleven a su localización.

Los policías en activo buscados son: Félix Córdoba Montiel, Efrén Domínguez Izquierdo, Efraín Chablé Gómez, Guillermo Córdoba González, César Alonzo López Rodríguez, Ezequiel Córdoba Jiménez, René Manuel Jiménez, Adalberto Jiménez Hernández y Luis Armando Pérez de los Santos.

Fuentes consultadas señalaron que se montó un operativo para detener a los agentes durante el pase de lista en sus corporaciones; sin embargo, ninguno se presentó, por lo que se presume que huyeron al conocer la investigación en su contra.

Entre los señalados destaca Félix Córdoba Montiel, quien fue director de la Policía Municipal de Huimanguillo entre 2017 y 2019; posteriormente encabezó las Fuerzas Estatales de Apoyo (FEA) de 2019 a 2021 y también dirigió los Centros de Readaptación Social de Macuspana y Huimanguillo.

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a aportar información bajo absoluta confidencialidad y recordó que la desaparición forzada es uno de los delitos más graves contemplados en la legislación estatal y federal.

No es el primer caso de este año en el que hay policías involucrados en presuntos delitos, los tres más recientes ocurrieron en menos de 4 meses.

El 23 de noviembre, cuatro integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco relacionados con el asesinato del joven Rodrigo Isidro, ocurrido el pasado 14 de noviembre, fueron detenidos por la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas tras diversas diligencias encabezadas por el Ministerio Público, apoyado por personal especializado en criminalística y peritos de la institución en torno a la investigación por el homicidio del estudiante de Veterinaria, quien recibió tres balazos después de presuntamente ser perseguido por no detenerse en un retén irregular.

Antes, el 8 de noviembre, autoridades federales y estatales detuvieron a cuatro policías municipales incluido el director de Seguridad Pública de Jalapa, identificado como Miguel Luciano.

Ese fin de semana fueron capturadas 51 personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado en los municipios de Jalapa y Macuspana, entre ellas los cuatro uniformados.

Y el 22 de agosto un policía en activo fue detenido debido a que realizaba actividades delincuenciales a través de la radiopatrulla en el municipio de Centro.