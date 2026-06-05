‘No hay forma de expresar el dolor’: ¿Qué enfermedad tenía Indio Solari, ícono del rock argentino que murió?

Carlos ‘Indio’ Solari, cantante, compositor e ícono del rock, falleció a los 77 años. La muerte del músico argentino ocurrió en su vivienda de Parque Leloir y fue confirmada a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está”, indica el comunicado, en el que también pidieron privacidad para sus seres queridos y lamentaron su partida.

“No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, añadieron e invitaron a sus seguidores a recordar al ‘Indio’ Solari a través de su música y las enseñanzas que profesó, como cuidarse unos a otros.

Luego de que se dio a conocer la muerte del artista, diferentes personalidades se despidieron de él, entre ellas Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de Argentina, quien escribió en su cuenta de X: “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional”.

¿Qué le pasó a Carlos ‘Indio’ Solari? Esta era la enfermedad que padecía

Carlos ‘Indio’ Solari padecía Parkinson, un diagnóstico que él mismo compartió públicamente en 2016, durante un concierto que brindó en Tandil, a las afueras de Buenos Aires.

En aquel momento comentó: “El Parkinson me anda pisando los talones”. La enfermedad fue alejándolo progresivamente de los escenarios hasta concretar su retiro definitivo.

El último concierto que brindó fue en 2017 en la ciudad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires; aunque el ‘Indio’ nunca dejó de hacer música: en los años siguientes escribió, produjo obras visuales y hasta colaboró con nuevas generaciones de músicos argentinos, como el cantante de trap Wos.

Mayo Clinic, el portal especializado en salud, explica que el Parkinson es un trastorno del movimiento del sistema nervioso que empeora con el tiempo y cuyos síntomas se presentan a causa de la disminución de dopamina en el cerebro, ya que provoca una actividad irregular.

“Las personas que tienen enfermedad de Parkinson también pierden un neurotransmisor llamado norepinefrina, que controla muchas funciones del cuerpo”, explica el portal.

Los primeros síntomas del Parkinson suelen ser leves e incluso hay quienes no los notan, pero van empeorando con el tiempo. Estos son: temblores, retraso del movimiento, rigidez muscular, cambios en el habla y cambios en la escritura.

¿Quién fue Carlos ‘Indio’ Solari, ícono del rock argentino que murió?

Nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná y criado en la ciudad de La Plata, Solari construyó a través de la música una voz única. Su lírica, con una mirada crítica sobre la realidad, se consolidó a lo largo de más de cuatro décadas como una marca registrada dentro de la música popular argentina.

Solari se inspiró para sus composiciones en la poesía beatnik y la música rock de la década de los años sesenta, pero también incorporó desde el principio modos y giros lingüísticos influidos por el tango y el habla callejera del Río de la Plata.

A mediados de los años setenta fundó, junto a Eduardo ‘Skay’ Beilinson y Carmen ‘La Negra Poli’ Castro, el grupo ‘Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota’. Junto a ellos comenzó a componer y cantar en medio del clima represivo y persecutorio de la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), que castigó con dureza a las expresiones culturales con contenido político y social.

Sin apoyo de las grandes compañías discográficas ni una presencia destacada en los medios, el grupo, conocido popularmente como Los Redondos, construyó una relación directa con su público que derivó en las legendarias “misas ricoteras”, nombre con el que se conocía a sus multitudinarios conciertos.

Estos shows, que marcaron a varias generaciones, concentraban a cientos de miles de personas llegadas desde distintos puntos del país que se fundían en los tradicionales pogos argentinos, en los que saltaban al unísono al ritmo de canciones como ‘Ji ji ji’, ‘La bestia pop’, ‘El pibe de los astilleros’ y ‘Mi perro dinamita’.

‘Oktubre’, ‘Un baión para el ojo idiota’, ‘¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado’, ‘La mosca y la sopa’ y ‘Luzbelito’ son algunos de los discos de Los Redondos que forman parte del patrimonio cultural argentino.

Sus canciones se transformaron en himnos populares y sus letras, cargadas de metáforas e imágenes, forman parte de la vida cotidiana de los argentinos y se hacen presentes con frecuencia en estadios de fútbol, pintadas callejeras y hasta en la literatura.

Tras la disolución de Los Redondos a comienzos de este siglo, Solari inició una nueva etapa junto a la banda ‘Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado’ y sus recitales siguieron siendo un acontecimiento social y cultural que concentraba a enormes multitudes en gigantescos predios a cielo abierto, dado que sus convocatorias excedían la capacidad de todos los estadios del país.

En sus últimos años, Solari fue muy crítico del gobierno del presidente Javier Milei: “Independientemente de que le vaya bien, hay un loco de presidente. No sé si es un loco o es mascarón de proa de un interés. Nunca pensé que un tipo con una motosierra pueda llegar a presidente y pasara todos los filtros”, dijo en una entrevista en 2024.

Con información de EFE.