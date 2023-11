Mucho ruido y poco sold out: Peso Pluma no logra llenar el Foro Sol; ¿qué lugares hay disponibles?

A finales de julio se anunció que Peso Pluma, nominado en días pasados a los premios Grammy 2024, daría una serie de conciertos en distintas partes de la República Mexicana, que concluirían precisamente este 11 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Sin embargo, al cantante no le fue tan bien en la promoción de sus entradas, pues a unas horas de que inicie el concierto, que forma parte de su Doble P Tour, no logró hacer el sold out esperado.

Peso Pluma: ¿Qué boletos están todavía disponibles para su show en el Foro Sol?

Aunque el cantante no ha mencionado nada en sus redes sociales, algunos usuarios han dejado en evidencia la poca venta de boletos que ha habido para su concierto de este sábado en el Foro Sol.

En la página de Ticketmaster todavía se muestra disponibilidad de boletos en zonas como general A y B, así como en las diferentes secciones que conforman el recinto, mismo que en 2024 será remodelado.

Algunas de las secciones que todavía permiten la compra de entradas, así como los precios que tienen (sin cargo por servicio), son:

General A: 2,856 pesos.

General B: 1,416 pesos.

Verde A: 2,628 pesos.

Naranja A: 2,028 pesos.

Verde B: 1,656 pesos.

Naranja B: 1,344 pesos

En azul se muestran las zonas donde todavía hay boletos para ver a Peso Pluma en el Foro Sol. (Foto: Captura de pantalla / Ticketmaster)

En redes sociales, algunos usuarios han dejado en evidencia la poca venta de entradas para ver a ‘la Doble P’ en acción en Foro Sol, a pesar de que se esperaba que el concierto fuera lleno total.

Peso Pluma en el Foro Sol: ¿A qué hora inicia el concierto y por dónde será el acceso?

Ocesa dio a conocer la mañana de este 11 de noviembre algunos datos que debes tomar en cuenta para el concierto de Peso Pluma y que no ‘te agarren en curva’ a la hora del evento.

Las puertas del Foro Sol abrirán a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, aunque el artista no arrancará hasta las 21:00 horas.

En caso de que tus boleto sean en zona general, te recomendamos llegar a partir de que abran las puertas y de esta forma encuentres un buen lugar.

El acceso podrá hacerse a través de las Puertas 6 y 15 del Foro Sol. Si tu entrada es en general B, también podrás hacerlo desde la puerta 1, ubicada frente al Palacio de los Deportes.

Mapa de acceso para el concierto de Peso Pluma en Foro Sol. (Foto: Facebook / @ocesamx)

Objetos permitidos y no permitidos para el show de Peso Pluma en Foro Sol

De igual forma, se hizo un listado de los objetos que sí y no pueden pasar al recinto de la Magdalena Mixuhca. Te la compartimos a continuación.

Objetos permitidos

Lentes de sol.

Tollas y tampones.

Tapones para oídos.

Medicamentos con receta.

Binoculares sin láser.

Maquillaje en polvo.

Objetos no permitidos

Carteles grandes, pancartas o pósters.

Cámaras ni equipo profesional de audio o video.

Luces o baterías.

Laptops, iPads o tabletas digitales.

Ropa, disfraces o artículos que obstaculicen la vista a terceros.

Cigarros, vapes o encendedores.

Comida o bebida.

Paraguas.

Sustancias ilegales.

Medicamentos de venta libre.

Peluches.

Armas.

Habrá operativo a las afueras del Foro Sol por el concierto de Peso Pluma

Con motivo del concierto de Peso Pluma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de un comunicado que realizará un operativo de seguridad para evitar que se cometa algún acto ilícito, como reventa de boletos, robo usuarios u otros.

“Para el dispositivo de seguridad, la SSC dispondrá mil 174 oficiales de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito y Policía Metropolitana, que estarán apoyados con 38 vehículos, seis motocicletas, nueve grúas y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores”, explicó la dependencia.

Operativo de la SSC en Foro Sol por concierto de Peso Pluma. (Foto: Cortesía / SSC)

También estarán 800 efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) en los puntos de acceso a usuarios, así como en el interior del Foro Sol. Estos estarán acompañados de unidades caninas, especializados en detección de explosivos y narcóticos.

De igual forma, compartieron un mapa con las alternativas viales que habrá para evitar la saturación de tráfico a los alrededores del Foro Sol.