Adiós, ‘Dua Lupe’ y ‘taymales’ en el Foro Sol: Tamales García anuncia el fin de sus carteles creativos

¡Adiós, tamales de Dua Lupe y Taymales! Si alguna vez fuiste a un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, posiblemente te encontraste con los letreros del negocio de la familia García, quienes le han puesto ‘saborcito’ a los shows con sus creativos anuncios que anuncian temáticas como los “Tamales oficiales de Coldplay, Music of the spheres” y demás. Pues se acabó.

A través de un comunicado en su página oficial de Instagram, Tamales García anunció que “por causas de fuerza mayor” desde este 6 de octubre sus carteles virales serán cancelados. Es decir, la presentación de los Arctic Monkeys ya no tendrá sus tamalitos alternativos para cantar ‘Do I Wanna Know?’.

“Ya no habrá por el momento carteles de los eventos por parte de Tamales García para ningún evento tanto de Foro Sol como de Palacio de los Deportes. Pedimos una disculpa a las personas que se sintieron ofendidas por nuestro marketing tan creativo y a los que les molestó nuestro brillo y nuestro ingenio para captar más clientes, a ellos no... Fue bonito mientras duró”, describe la publicación.

Arctic Monkeys se presenta el 6 de octubre en el Foro Sol y ya no tendrá sus 'tamales oficiales'.

Tamales García deja de hacer cartulinas virales por causas de fuerza mayor.

Sin embargo, los tamales se seguirán vendiendo con normalidad, el puesto sigue en pie, solo que sin sus característicos anuncios.

Una de las propietarias agregó en una historia de Instagram que no pueden dar el contexto por el que tomaron esta decisión: “Quédense con lo chido... No tiren ‘hate’, no ataquen a gente, ni siquiera he dicho nombres ni los voy a mencionar... no hagan cosas buenas que parezcan malas”.

A través de redes sociales, los usuarios lamentaron el fin de esta era creativa y recordaron con fotos los mejores carteles.

Dua Lipa se presentó en el Foro Sol este miércoles, a las afueras vendieron los tamales 'Dua Lupe'. (Foto: EFE/ OCESA /Lulú Urdapilleta y Captura de video).

Afuera de una de las sedes de los conciertos de Coldplay, diversos puestos ofrecían los 'tamales oficiales'. (Foto: Twitter @Kat_Ocampo_ / Instagram @coldplay).

¿Cómo se volvieron famosos los tamales del Foro Sol?

La tradición de este puesto de tamales llegó con Carlos García, de Iztacalco (CDMX), quien comenzó a vender en la década de los 80.

Luego, hace unos años, durante un concierto de Enjambre, su hija Diana García (fan de la banda) lanzó la primera cartulina de “Los tamales oficiales de...”, el cual se volvió muy popular entre los asistentes y en redes sociales.

Usuarios se despidieron de los anuncios de Tamales García.

A partir del éxito de esa iniciativa, la familia abrió Tik Tok en 2022 y su alcance se hizo mucho mayor con sus letreros del Corona Capital y Billie Eilish, en este último, Diana anunció a gritos que eran los oficiales y los preferidos de la cantante.

Este negocio se ha vuelto tendencia en cada show, con frases como “Ahí le van sus dos tamales de My Universe, mi joven” durante el concierto de Coldplay; o bien, la ‘guajolota everybody’ y el atole ‘I want it that way’ para los Back Street Boys; tampoco faltaron los Taymales Swift durante The Eras Tour.

En cada show, Tamales García lanzaba carteles creativos.

Han llegado hasta la boca de famosos: Siddhartha posteó en una historia de Instagram la venta de tamales con su nombre y el influencer Kunno se puso a promocionarlos un día, además de que los visitó el actor Luis Fernando Peña, de Amarte Duele.

En redes sociales se promociona en Tik Tok como los “Tamales oficiales Foro Sol y Palacio de los Deportes” y se ubican en la salida Añil, puerta 15 del Foro Sol.