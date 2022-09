‘Uno verde de Dua Lupe’: Venden tamales inspirados en la cantante afuera del Foro Sol

“Tamales Future Nostalgia Dua Lupe”, los 60 mil fans de la cantante británica Dua Lipa encontraron unos buenos antojitos después tantas emociones en su concierto en el Foro Sol.

“¡Ciudad de México te quiero muchísimo!”, gritó la cantante durante el primero de los tres conciertos en el país como parte de su gira ‘Future Nostalgia Tour’; en varias ocasiones ella ha mostrado su gusto por esta ciudad, así como por la comida mexicana, por lo que no es de extrañarse que ahora inspire tamales.

La intérprete de One kiss llegó un par de días antes de la presentación a la metrópoli para visitar varios lugares: ha comido tacos, fue a comprar ropa de segunda mano, visitó la Casa Azul en Coyoacán (donde vivió Frida Kahlo), también la Casa Luis Barragán, el Nido de Quetzalcóatl y hasta fue sorprendida por un sismo esta madrugada en un bar de Zona Rosa.

Así son los tamales de Dua Lupa

Al igual que cuando se presentó Coldplay en el Foro Sol, los vendedores ambulantes no tardaron en darse vuelo con la creatividad.

En aquel entonces se vendieron los “Tamales oficiales de Coldplay, Music of the spheres” y sonaron frases como “Ahí le van sus dos tamales de My Universe, mi joven”.

De hecho, tanto los de Coldplay como los de Dua Lupe son creaciones de Tamales García, el cual se promociona en Tik Tok como los “Tamales oficiales Foro Sol y Palacio de los Deportes”.

Este miércoles el negocio compartió en su red social un video sobre la preparación de dicho anuncio en una cartulina, acompañado de una fotografía de Dua Lipa con un vestido que asemejaba a las hojas de maíz; asimismo, se observa el momento en que colocaban sus tamales en la vaporera.

Su presencia no pasó desapercibida al salir del concierto, ya que en redes sociales los usuarios compartieron fotografías de la venta, incluso memes en los que aparece Dua Lipa sirviéndolos.

Los memes sobre los tamales de Dua Lupe llegaron a redes sociales tras la venta de estos antojitos en el Foro Sol. (Foto: Twitter / @LuisValLe_A).

Han realizado creaciones para otros conciertos, por ejemplo, para los Back Street Boys lanzaron la ‘guajolota everybody’ y el atole ‘I want it that way’; también estuvieron después de la presentación de Siddhartha, quien posteó en una historia de Instagram la venta de tamales con su nombre.

Al puesto una vez llegó Benshorts, además, durante el Tecate Emblema aparecieron los influencers Kunno y Jair Sánchez para promocionarlos.

Suelen vender en la puerta 15, del Foro Sol y en los alrededores del Palacio de los Deportes.