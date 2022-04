Tamales de Coldplay: Salen 2 de ‘My Universe’ para el joven

“Ahí le van sus dos tamales de My Universe, mi joven”, le dijo un vendedor a Cristian Olmedo, uno de los asistentes que compartió su experiencia en Twitter al salir de un concierto de Coldplay, cuyos alrededores se llenaron de diversos puestos tortas, sándwiches, café, playeras, tazas, llaveros, y demás recuerditos del “llévele, llévele”, entre los que destacaron los “tamales de Coldplay”.

La banda de Chris Martin, Guy Berryman, Jon Buckland y Will Champion realiza su tour Music of the Spheres, en sus diversas fechas en México ha dado una probadita de todo tipo de sorpresas, desde su interpretación de Amor eterno como un homenaje a Juan Gabriel, Fher, de Maná, como invitado para tocar Rayando el Sol; una propuesta de matrimonio en medio del concierto con la complicidad de Chris Martin, hasta un joven mexicano que logró subir al escenario para tocar Gravity en el piano con la agrupación.

En uno de los cuatro conciertos en la Ciudad de México más de 65 mil personas entonaron sus canciones durante cerca de dos horas, entre ellas una de las más recientes, My Universe, una colaboración que lanzaron con BTS. Para reponer toda esa energía no faltaron los tamales “oficiales” de la banda británica.

Uno de los vendedores ofrecía 'tamales My Universe'. (Foto: Twitter / @cristiangarol).

Los tamales ‘oficiales’ de Coldplay

Los tamales fueron la sabrosa sorpresa que se llevaron los asistentes al concierto del Foro Sol, diversos usuarios compartieron en redes sociales fotografías sobre su peculiar venta en la entrada y salida del lugar, entre ellos destacó un triciclo que ostentaba una cartulina con el letrero: “Tamales oficiales de Coldplay, Music of the spheres”.

Había de todo: mole, verde, dulce, rajas, atole, café y la clásica torta de tamal chilanga: “Llévate la guajolota oficial de Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Jon Buckland”, anunciaban.

Katya Ocampo publicó esta imagen en Twitter y en los comentarios otras personas mostraron otros triciclos de tamales que vendían sus productos con el nombre de Coldplay, otros tantos escribieron en su lugar “Cosplay”.

También había otro tipo de tamales. Estaban un poco más baratos y disfrazados. #ColdplayMexicoCity pic.twitter.com/WDBROvcLns — Walter Or (@walteror) April 4, 2022