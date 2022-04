¡Vivan los novios! Pareja se compromete en concierto de Coldplay; Chris Martin es cómplice

La gira de Coldplay, Music of the Spheres, ha dejado diversas anécdotas en sus primeras presentaciones. En el caso de México, las ciudades de Monterrey y Guadalajara ya fueron testigos de cuatro shows inolvidables para sus asistentes, sobre todo en el último concierto que ofrecieron en Guadalajara, donde una pareja se comprometió en medio del escenario; incluso Chris Martin participó en el momento.

Este 30 de marzo, la banda británica llevó acabo su segundo concierto en la ciudad jaliciense, donde se dieron cita miles de fanáticos para cantar canciones como Fix You, The Scientist, Adventure of a Lifetime, Paradise o Yellow, pero también fueron testigos y cómplices de un gran momento para una pareja que se encontraba presente.

Coldplay es cómplice de una propuesta de matrimonio

A través de TikTok se viralizó un video en el que se aprecia a Chris Martin, vocalista de la banda, invitar a una pareja para que subieran al escenario; ambos se encontraban tan emocionados que lo primero que hicieron fue correr a abrazar al vocalista de la agrupación.

En ese abrazo fue cuando Chris Martin le preguntó en español al chico: “¿Qué quieres decir?” e inmediatamente le acercaron un cartel. Con las emociones a flor de piel, el joven gritó en el micrófono: “Eres el amor de mi vida y quiero pasar el resto de mi vida contigo”; su novia, visiblemente sorprendida y emocionada, llevó sus manos al rostro.

Nervioso, el joven sacó la caja donde viene el anillo, se arrodilló en el escenario y todos los asistentes comenzaron a gritar con emoción mientras la banda veía a la feliz pareja desde el otro lado. Su novia movió la cabeza en señal de afirmación y se dieron un abrazo.

Ante esta escena, las y los asistentes gritaron al unísono “Sí se pudo, sí se pudo” para festejar el compromiso de la pareja en el Estadio Akron.

El video que viralizó este momento tiene hasta ahora más de 147 mil visualizaciones, y en los comentarios se pueden leer las reacciones de otras personas que presenciaron la pedida de matrimonio, así como de los internautas que también celebraron esta acción, y llamaron “suertudos” a la pareja por haber subido al escenario y conocer de cerca a Coldplay. También hay otro clip del momento en Twitter.