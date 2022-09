Dua Lipa en CDMX: Así es Looloo Studio, el bar que visitó durante el sismo

Desde su llegada a la Ciudad de México para su gira ‘Future Nostalgia Tour’, la cantante británica Dua Lipa ha vivido la experiencia chilanga completa: fue a comer tacos, a comprar ropa de segunda mano, visitó la Casa Azul en Coyoacán (donde vivió Frida Kahlo), también la Casa Luis Barragán, el Nido de Quetzalcóatl y hasta fue sorprendida por un sismo esta madrugada.

“¡Ciudad de México te quiero muchísimo!”, gritó la cantante durante el primero de los tres conciertos. Después de deslumbrar a más de 60 mil asistentes en su concierto en el Foro Sol, la británica fue a un antro cerca de su hotel en Paseo de la Reforma, para acompañar al actor español Aron Piper en un show como DJ.

En medio de la fiesta sonó la alerta sísmica, ya que se presentó un sismo de magnitud 6.9 en la madrugada de este jueves 22 de septiembre, pasada la una de la mañana, tuvo su epicentro en Coalcomán, Michoacán.

El lugar en cuestión donde se encontraba Dua Lipa es el club nocturno Looloo Studio. A través de redes sociales, diversos usuarios captaron varios momentos de la intérprete de One Kiss en el bar, desde la cantante bailando Me porto bonito de Bad Bunny, hasta su reacción ante el sismo.

Tras el temblor varias personas estaban grabando a Dua Lipa, quien estaba rodeada de guardaespaldas mientras aún se movía el techo, las personas a su alrededor comentaban: “Ya pasó, ¿no?”, “¿Y si me cae el techo encima? Yo no me quiero morir”.

Dua Lipa experimentando el temblor en CDMX. pic.twitter.com/H0R2Bd0aBf — Dua Lipa México (@dualipamexico) September 22, 2022

Dua Lipa el día de ayer bailando "Me Porto Bonito" de Bad Bunny en CDMX. pic.twitter.com/ZlVIvzBhMF — Dua Lipa México (@dualipamexico) September 22, 2022

El bar que visitó Dua Lipa

Looloo Studio se encuentra en la calle de Londres 195, colonia Juárez, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc; este jueves publicó una historia en Instagram de Dua Lipa bailando en sus salones.

“Redefiniendo la vida nocturna en la Ciudad de México”, se describe en sus redes sociales.

Es un exclusivo antro de Zona Rosa con barra de tragos y noches ambientadas por música variada, tiene dos salones: uno dedicado a los DJ, el cual es famoso porque se presentan personalidades del género urbano, de hecho, Dua Lipa acudió con Arón Piper, quien compartió escenario con el rapero Rich Boy; el otro salón, conocido como el cuarto de reguetón, ofrece otro tipo de música para bailar.

Las cervezas se venden en alrededor de 130 pesos, hay botellas de mil 800 pesos en adelante y los usuarios reportan que el cover es de 300 pesos.

El establecimiento es muy amplio, de hecho se caracteriza porque una parte de su techo se abre; sin embargo, en las reseñas de Google Maps una queja frecuente es que el acceso es complicado, ya que los criterios de los cadeneros se sustentan en un código de vestimenta, el cual es semi formal.

Looloo es un antro y club nocturno en la CDMX. (Foto: Facebook / LooLoo).