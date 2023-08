‘Swiftie araña’: Así se vivió el concierto de Taylor Swift desde puentes y banquetas del Foro Sol

A pesar de no haber conseguido la oportunidad para ver a Taylor Swift en México, algunos ‘swifties’ disfrutaron del The Eras Tour de otras maneras afuera del Foro Sol.

El pasado 24 de agosto, Taylor Swift debutó en escenarios mexicanos como parte de su gira musical más reciente. Por medio de redes sociales, algunas de las personas que asistieron han presumido desde su intercambio de ‘friendship bracelets’ hasta sus atuendos inspirados en las etapas musicales de la cantante.

Asimismo, hay quienes compartieron que no pudieron conseguir entradas para ver a la intérprete de ‘All Too Well’ o que incluso fueron estafados.

Hay quienes aseguran que en la entrada del Foro Sol se podía escuchar el concierto de Taylor Swift. (Foto: TikTok / @themexicandiaries)

¿Qué pasó con las personas que no tenían boleto para Taylor Swift?

Al ser la primera ocasión que Taylor Swift visita México, la demanda por sus boletos en el Foro Sol fue bastante alta. Aparte de que en el proceso de comprar las entradas se tenía que contar con una verificación especial de Ticketmaster llamada ‘Verified fan’.

A través de redes sociales, entre ellas TikTok, algunos de los ‘swifties’ que no pudieron entrar al recinto del concierto presumieron como fue su experiencia.

Encuentro afuera del Foro Sol

Algunos de los ‘swifties’ que no pudieron entrar al Foro Sol se reunieron a afuera del lugar para tratar de escuchar a la artista y cantar algunos de sus éxitos.

Destaca un video en el que ciertos fanáticos se encuentran bailando al ritmo del sencillo ‘Shake it off’ en la parte de afuera, que corresponde a la sección de General A, colgados de las vigas de una de las estructuras.

Algunos de los fanáticos de Taylor Swift se reunieron afuera del Foro Sol. (Foto: TikTok / @arathcpca / @jackyponcemx)

“Estábamos afuera y por lo menos fue una bella experiencia haber escuchado a Taylor”, comentó una internauta en un clip en el que mostró el ambiente afuera del Foro Sol.

De igual manera, algunos ‘swifties’ hicieron llamados para las personas que se quedaron sin entradas para que se unieran al encuentro: “Los que estamos sin boletos estamos en la puerta dos”.

En algunos clips también se puede apreciar que algunas personas trataron de escalar las paredes del Foro Sol para tener una mejor vista del concierto.

“No alcancé boletos para ver a mi diosa Taylor y que me lanzo afuera del Foro Sol... éramos mucha bandita”, escribió una de las personas que fue a cantar con los demás ‘swifties’.

Entrada a las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez

Aparte del encuentro que se dio afuera del Foro Sol para ver a Taylor Swift, la noche del pasado 26 de agosto ciertas personas revelaron que el Autódromo Hermanos Rodríguez permitió el acceso a algunas de sus gradas para escuchar un poco del evento.

Este acceso ocurrió en el área de espera de la puerta 6 que se encuentra en la entrada del Foro Sol y cuenta con un vistazo de la pantalla principal en la que aparecía Taylor Swift.

“A nosotras nos estafaron con los boletos, pero mínimo podemos estar bien cerquita y verlo por las pantallas”, escribió una ‘swiftie’ que pudo escuchar a Taylor Swift en las gradas afuera del Foro Sol.