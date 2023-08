¿Entonces entra mi bolsa? Lo que SÍ puedes llevar al Foro Sol al concierto de Taylor Swift

Taylor Swift ofreció su primer concierto en México en una de las 4 fechas que tiene programadas en el Foro Sol, por lo que cerca de 60 mil ‘swifties’ se hicieron presentes para corear sus éxitos y de paso resolver las dudas sobre lo que sí está permitido ingresar al inmueble.

Ocesa había dado a conocer algunas restricciones en cuanto a la medida y tipo de bolsas que dejarían entrar, lo que causó quejas en redes sociales. De acuerdo al usuario de X, @ticketelhamster, que asistió al show, no fueron tan exigentes.

Además de afirmar que la cantante estadounidense no recorta su duración -estipulada en 3 horas y media-, se basa en el setlist presentado en Estados Unidos.

“No se ponen tan exigentes con las bolsas/mochilas siempre y cuando no excedan tanto las medidas. Sí dejan entrar sombreros y baterías para celular, también outfits con LEDs”, afirmó.

Asimismo, aseguró que en el Palacio de los Deportes se puede comprar mercancía de la artista, aunque no cuentes con un boleto. La duda sobre los friendship bracelets se disipó, pues argumenta que son ilimitados.

Taylor Swift se presentó en el primero de cuatro conciertos en el Foro Sol. (Foto: Instagram @taylorswift)

Así fue el primer concierto de Taylor Swift en México

Minutos antes de las 20:30 horas, después de la presentación de su abridora Sabrina Carpenter, Swift salió al escenario para dar la bienvenida a su gira mundial. “Es un honor para mí decir estas palabras”, aseguró antes de hablar en español. “Ciudad de México, bienvenidos al ‘The Eras Tour’”.

La intérprete de ‘Shake it off’ confesó su amor al público al asegurar que la hacían sentir poderosa, por lo que regaló versiones acústicas de canciones como ‘I Forgot That You Existed’ y ‘Sweet Nothing’ ante la presencia de figuras como el ministro Arturo Zaldívar o la influencer Mar de Regil, quien fue criticada por salirse antes de que terminara al asegurar que le dolía la cabeza y prefería irse a descansar.

Sin embargo, no todos la pasaron bien, pues algunos fans reportaron estafas al intentar comprar en reventa sus boletos -que se agotaron rápidamente-.