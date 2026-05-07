Canadá ve a México como socio confiable: Ebrard destaca nuevas oportunidades a largo plazo

Dominic LeBlanc y Marcelo Ebrard se reunieron en Canadá. (Foto: X de Marcelo Ebrard)

México y Canadá anunciaron un acercamiento económico y comercial rumbo a la revisión del T-MEC, donde ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de fortalecer alianzas de largo plazo entre “socios confiables”.

Durante la inauguración de la Misión Comercial de México en Canadá, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la visita de más de 244 empresas mexicanas profundizará la integración bilateral durante las próximas décadas.

“Estamos buscando nuevas oportunidades. Queremos trabajar muy de cerca con Canadá, no sólo este año, sino los próximos 10, 20 o 50 años”, afirmó el funcionario en Toronto.

Ebrard subrayó que el contexto internacional obliga a México a fortalecer vínculos con países que compartan valores económicos y estabilidad institucional, particularmente frente a los cambios acelerados que enfrenta la economía global.

“Sabemos que el mundo está cambiando muy rápido en muchos sentidos: geopolíticamente, tecnológicamente y en la forma en que funciona la economía mundial. Necesitamos estar cerca de amigos, de instituciones y de países que tengan valores similares”, sostuvo.

¿Quiénes integran la comitiva de México en Canadá?

La misión mexicana, considerada por la Secretaría de Economía como la más grande enviada a Canadá en este siglo, reúne empresas de electromovilidad, manufactura avanzada, agroindustria, farmacéutica, semiconductores, minería, fondos de inversión e instituciones educativas. Además, contempla más de mil encuentros de negocios entre compañías de ambos países.

El ministro canadiense Dominic LeBlanc enfatizó que Ottawa considera a México un aliado estratégico y un socio comercial “estable y confiable” en momentos donde Norteamérica busca reforzar su competitividad frente a otras regiones del mundo.

“Canadá y México son socios confiables de inversión y comercio”, afirmó LeBlanc. “La oportunidad es enorme y el momento es urgente”.

El funcionario canadiense destacó que ambos gobiernos trabajan en coordinación rumbo a la revisión del T-MEC, proceso que consideró una oportunidad para actualizar el acuerdo comercial ante los nuevos desafíos globales y consolidar a Norteamérica como la región “más competitiva, dinámica y resiliente del mundo”.

“Esta colaboración ofrece enormes oportunidades, no sólo para reafirmar los beneficios del tratado trilateral, sino para construir sobre sus bases y responder a las realidades actuales”, señaló.

La alianza estratégica México y Canadá

LeBlanc recordó que el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordaron desde el año pasado una nueva alianza estratégica bilateral mediante el Plan de Acción Canadá-México, orientado a fortalecer cadenas de suministro, manufactura, seguridad económica y cooperación industrial.

El ministro canadiense también destacó el crecimiento de las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países tras más de ocho décadas de relaciones diplomáticas.

“Después de más de 80 años de relaciones diplomáticas, hoy mantenemos una de las relaciones comerciales y de inversión más sólidas del mundo”, afirmó.

LeBlanc adelantó que durante los próximos días podrían anunciarse nuevos proyectos de inversión y alianzas empresariales derivadas de esta visita mexicana a Toronto y Montreal.

Entre los sectores con mayor potencial de expansión mencionó salud, biomanufactura, agroindustria, manufactura avanzada, industrias creativas y tecnología aplicada a cadenas de suministro.