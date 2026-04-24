¿Habrá tratado comercial binacional con Canadá? Esto hablaron Sheinbaum y Mark Carney en llamada

Mark Carney y Sheinbaum abordan comercio, minerales críticos y revisión del T-MEC en llamada. (Foto: EFE)

¿Habrá un tratado comercial binacional entre México Canadá? La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, abordaron en una llamada telefónica varios temas la tarde de este viernes, según informó el gobierno canadiense.

Durante la llamada, los mandatarios hablaron sobre cooperación económica, comercio e inversiones estratégicas.

Según el gobierno canadiense, ambos líderes discutieron la próxima revisión del T-MEC y coincidieron en trabajar en estrecha coordinación para atender prioridades económicas comunes, así como para dar mayor certidumbre y seguridad a ambas economías.

La llamada también abordó nuevas áreas de colaboración, desde minerales críticos hasta tecnologías limpias, manufactura avanzada y cadenas farmacéuticas, en momentos en que Norteamérica revisa su integración productiva.

¿Habrá nuevo tratado comercial entre México y Canadá?

La conversación entre Sheinbaum y Carney incluyó referencias al fortalecimiento de la relación económica bilateral, pero no se mencionó negociaciones para un nuevo acuerdo comercial independiente.

Según el comunicado, ambos mandatarios revisaron los resultados de una misión comercial canadiense realizada en México este año, que derivó en más de 20 nuevas alianzas y acuerdos comerciales.

Además, Carney dio la bienvenida a una próxima misión comercial mexicana en Canadá encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard para la revisión del T-MEC.

Más que un nuevo tratado, la ruta planteada fue profundizar la cooperación dentro del marco vigente del T-MEC.

¿Qué otros temas económicos trararon Sheinbaum y Mark Carney?

Los líderes discutieron oportunidades para ampliar la colaboración en sectores estratégicos como el de minerales críticos, tecnologías limpias, energía y manufactura avanzada.

“En este sentido, celebraron la firma de un memorando de entendimiento sobre seguridad sanitaria industrial y biofabricación para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro farmacéutico”, indicó.

Otro punto abordado fue el Canada-Mexico Action Plan, mecanismo mediante el cual reportaron avances en corredores marítimos, comercio transfronterizo, innovación y tecnología.

En materia económica, la conversación también giró en torno a la revisión del tratado trilateral y a la coordinación frente a desafíos compartidos.

Cuba y Mundial 2026

Además del comercio, Sheinbaum y Carney discutieron asuntos regionales, incluida la situación humanitaria en Cuba y la coordinación con socios internacionales para apoyar al pueblo cubano.

Los mandatarios también hablaron sobre el Mundial 2026, organizado conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos, que —según destacó la oficina del primer ministro canadiense— proyecta aportar 2 mil millones de dólares a la economía canadiense.

Carney además agradeció a Sheinbaum el apoyo de México tras la muerte de un ciudadano canadiense durante el tiroteo en Teotihuacán.