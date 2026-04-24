Muere Alfredo Achar, quien fue fundador y director general de Comex

El empresario Alfredo Achar Tussie, quien fue director general de Pinturas Comex, falleció a los 85 años, según confirmó este viernes el medio Enlace Judío.

Achar nació en la Ciudad de México en marzo de 1941 y fue una figura relevante en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Asimismo es conocido por su labor filantrópica.

En 1961 se incorporó a Comex y en 1988 fue nombrado como presidente del consejo de administración de la empresa.

Fue fundador y presidente de las asociaciones civiles Fundación Activa, el Fondo Nacional de Becas, la Fundación ProEmpleo Productivo y el fideicomiso Privado Provivah, de acuerdo con Líderes Mexicanos.

Además, Achar fue consejero de instituciones como Valorum, el Banco Nacional de México y Banca Mifel.

Asimismo, Alfredo Achar Tussie fue integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cargo al que renunció en 2015 por motivos de salud.

De acuerdo con Enlace Judío, Achar también fue miembro fundador del Papalote Museo del Niño. Igual se desempeñó como conferencista en foros del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Universidad Anáhuac México le entregó el reconocimiento Honoris Causa en una ceremonia en mayo de 2023 a Alfredo Achar Tussie,

¿Qué sabemos sobre la historia de Comex y la familia Achar?

Comex, la empresa especializada en pinturas, fue fundada en 1943 como una pequeña tlapalería. La familia Achar administraba esta compañía, que comenzó como un negocio familiar.

Ahora, el dueño de Comex es una compañía global especializada en pinturas, conocida como PPG, antes conocida como Pittsburgh Plate Grass.

PPG Industries, líder en recubrimientos y productos especializados, firmó un acuerdo con consorcio Comex en 2014, en una transacción valuada en 2 mil 300 millones de dólares, bajo la dirección del CEO global, Marcos Achar.

Alfredo Achar fue Director General Corporativo, Presidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo en Comex, y su liderazgo llevó a esta empresaa ser líder en el mercado internacional, señala Enlace Judío.