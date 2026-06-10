Morena echa sal a la herida de los panistas

Y hablando de los azules de Acción Nacional, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, criticó que por “andar juntos” con el PRI “en la cena de gala” de la American Society of Mexico, “por eso le va así como le va al PAN”. “En vez de andar en la elección de Coahuila, ahí andaban en la cena. Sus militantes en Coahuila están muy enojados porque ahí los abandonaron a su suerte”. Y fuerte fue la “cruda” de los panistas con los resultados de la elección de aquel estado.

Picante experiencia diplomática

El canciller alemán, Johann Waldephul, aprovechó su visita a México para comprobar en carne propia aquello de que en México las salsas ya no pican, ante la presencia de tanto extranjero. Así, entre totopos remojados en salsas de habanero tatemado, guajillo con cilantro y guacamole, reconoció que México es una “democracia con Estado de derecho”, y le gustaría aprender más de la cultura azteca, entre otras cosas. Entre plática y plática padeció las salsas, pues “schon scharf”, o sea, sí pican, al grado de que tuvo que tomar sorbitos de leche y yogurt saborizado para poder seguir hablando.

Ni puente mundialista ni home office en la CNDH

Rosario Piedra, titular de la CNDH, ordenó que mañana no se aplique en esa institución el home office con motivo de la inauguración del Mundial y el primer partido de la selección mexicana, por lo que sus empleados, sí o sí, tienen que acudir a laborar, inclusive los administrativos, y si no lo hacen se aplicarán descuentos salariales y sanciones administrativas. Lo mismo ocurrirá los días de los cinco partidos que se jueguen en la Ciudad de México. La decisión de Piedra Ibarra se notificó ayer, en la circular 03, paralelamente al decreto de la presidenta Sheinbaum que ordena privilegiar este jueves en el sector público esquemas de trabajo a distancia. Eso sí, en la notificación se aclara que sí se permitirá ver el partido dentro de la institución. Ah, bueno.

Líderes de Ayotzinapa, bajo la lupa por explosivos

El hallazgo de 59 artefactos explosivos de fabricación casera, el lunes pasado, en un autobús de estudiantes de Ayotzinapa que iba a entrar a CDMX para reforzar las protestas de la CNTE, prendió los focos rojos y las autoridades se pusieron a trabajar, al grado de que ya pusieron la mira en Jesús García Estrada, El Coquillo, y Juan Miguel Hernández Carbajal, El Mamado, líderes en la normal rural Raúl Isidro Burgos. Hasta ahora dichas personas no han sido detenidas, solo están bajo la lupa de la autoridad local y federal.

Festejar chambeando

Al que le tocó pasar su cumpleaños lidiando con manifestantes fue a César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Ayer, en lugar de apagar las velitas del pastel, intentó apagar los encendidos ánimos de maestros de la CNTE y la inconformidad de colectivos de buscadores que exigían pasar para protestar en las inmediaciones del estadio de Santa Úrsula. “Estamos con los colectivos de buscadores, buscando alternativas, para que se puedan quedar cerca de la primera milla”, dijo Cravioto, eso sí, con cientos de policías antimotines a sus espaldas.

Protesta de altura

Más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil de México y Estados Unidos se unieron con un solo fin: exigir a la presidenta Sheinbaum que atienda las problemáticas sociales y ambientales que aquejan al país. A dos días de la inauguración de la Copa del Mundo, con una manta de 21 metros de largo desplegada a 60 metros de altura en la Estela de Luz por activistas de Greenpeace México, se denunció que los temas de migración, desapariciones, violencia, despojo, desplazamientos forzados y justicia ambiental han sido ignorados y que los intereses comerciales del T-MEC están por encima de la gente.