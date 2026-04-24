Pemex descarta incendio en refinería de Salamanca, Guanajuato; fue en predio cercano

En su comunicado, la empresa estatal explicó que el incendio se registró en un predio privado cercano a la refinería. (Cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó este viernes que haya un incendio en la refinería de Salamanca, Guanajuato, luego de que se informara sobre un posible accidente en la instalación de la empresa estatal.

A través de un comunicado, Pemex señaló que la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, ubicada en el municipio de Salamanca, opera con normalidad, en cumplimiento de sus programas de producción y bajo condiciones seguras.

Descartó que se haya registrado ningún incidente que represente riesgo alguno para las instalaciones, el personal o la comunidad aledaña.

En su comunicado, la empresa estatal explicó que el incendio se registró en un predio privado cercano a la refinería, el cual no tiene relación alguna con las operaciones de Pemex ni ha afectado su infraestructura o procesos.

Incendio en predio cercano a refinería de Salamanca

Aunque Petróleos Mexicanos descartó que el incendio afectara la refinería de Salamanca, destacó que sí apoyó en las labores de mitigación del fuego y mantiene coordinación permanente con las autoridades locales y los cuerpos de emergencia.

“No hay ningún incendio en la refinería de Pemex en Salamanca, esta opera con normalidad. El incendio fue en un predio privado cercano a las instalaciones sin relación con Pemex”, señaló.

Además, reiteró su compromiso con la seguridad, la protección del medio ambiente y la comunicación transparente con la población.

La aclaración la dio luego de se publicara en redes sociales sobre el supuesto incendio en las instalaciones de la empresa estatal.

Incendio en refinería Dos Bocas

La refinería Dos Bocas ha reportado al menos dos incendios en lo que va del año; uno dejó al menos cinco muerto.

El 17 de marzo, se registró un incendio cerca de la refinería Olmeca, cuando fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas afuera de la instalación.

De acuerdo con los reportes, el combustible se acumuló al exterior de la barda perimetral, lo que derivó en la explosión de un vehículo en movimiento.

En el incidente murieron cinco personas: una trabajadora de Pemex y cuatro empleados de empresas contratistas de la petrolera.

El otro incendio ocurrió el 9 de abril en una bodega de coque de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.