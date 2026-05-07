Víctimas de incendio en Feria de Tabasco eran de otros estados; Javier May aclara futuro del evento

Qué pasó en Parque Tabasco: Javier May informa sobre víctimas y continuidad de la feria. (Prociviltabasco/Facebook)

Cinco personas fallecidas durante el incendio registrado la madrugada de este jueves en la Nave 1 del Parque Tabasco Dora María eran expositores provenientes de otros estados del país, confirmó Javier May, gobernador de la entidad.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario expresó sus condolencias y aseguró que su administración brindará acompañamiento y atención a las familias afectadas.

En ese sentido, informó que desde octubre de 2025 se cuenta con un seguro de cobertura amplia vigente para atender daños en las instalaciones y reponer las pérdidas de los comerciantes, el cual ronda los 500 millones de pesos.

May Rodríguez informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una “investigación rigurosa” para esclarecer las causas del terrible hecho.

Asimismo, reconoció que posiblemente no se detectó la presencia de expositores dentro de la nave después del cierre de actividades, ya que algunos comerciantes acostumbraban permanecer en el lugar.

May sugiere que el incendio pudo provocarse por cocinar de alimientos

Y aunque inicialmente se habló de un cortocircuito, el mandatario dejó entrever que el incendio pudo originarse por actividades que realizaban las personas dentro del inmueble, como cocinar alimentos, aunque insistió en que será el peritaje oficial el que determine las causas y para ello ya revisan videos de seguridad.

“Muchas veces ellos se quedan adentro de las naves, porque traen sus productos que vienen a exponer; se quedan ahí. Nosotros hemos tratado de no dejarlos adentro por todos los demás expositores. Entonces, ahí no se detectaron que habían quedado adentro. El personal de limpieza que entró no los vio”, dijo.

También defendió la actuación de los cuerpos de emergencia, al señalar que la respuesta fue inmediata y adecuada para evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del recinto ferial.

Aunque las actividades de la Feria de Tabasco fueron suspendidas este jueves como señal de respeto y mientras continúan los peritajes, las autoridades aclararon que el evento no fue cancelado de forma oficial y mantiene como fecha de cierre el próximo 10 de mayo.

En la misma conferencia, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, destacó que la Feria Tabasco 2026 alcanzó hasta el 6 de mayo una afluencia superior a un millón 200 mil visitantes y una derrama económica estimada en más de mil 200 millones de pesos.

La funcionaria señaló además que el evento rompió récords históricos de asistencia a conciertos masivos, incluida la presentación de Grupo Frontera, que reunió a alrededor de 130 mil personas la noche del miércoles.

Por su parte, el coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Armando Pulido Pardo, detalló que el primer reporte del incendio se recibió a las 2:15 horas. Se activó de inmediato el plan de emergencia, las llamas quedaron bajo control alrededor de las 3:30 horas y el incendio quedó completamente liquidado cerca de las 6:00 horas, tras utilizar aproximadamente 180 mil litros de agua.

Por su parte, el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Casasús Ruz, informó que al inicio de la feria, en la Nave 1 del Parque Tabasco, se realizaron diversos trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el sistema eléctrico del inmueble.

Aseguró que las obras realizadas cumplían las especificaciones técnicas necesarias, incluidos sistemas de tierra física para proteger las instalaciones ante posibles sobrecargas eléctricas.

Finalmente, señaló que la dependencia entregará a la Fiscalía y a Protección Civil toda la documentación y registros fotográficos de los trabajos realizados para contribuir con las investigaciones.