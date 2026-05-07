Detienen a camillero de la clínica 72 del IMSS por presunta agresión sexual a una mujer en Tlalnepantla

Alfredo “N”, camillero de la Clínica 72 del IMSS, fue detenido por policías de Tlalnepantla y trasladado al penal de Barrientos.

Alfredo “N”, camillero de la Clínica 72 del IMSS, quien fue detenido por elementos de la Comisaría de Tlalnepantla tras ser denunciado por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en las instalaciones de ese nosocomio, fue ingresado al reclusorio de Barrientos.

De acuerdo a autoridades de la Fiscalía del Estado de México, al trabajador se le imputa el delito de violación.

En la investigación judicial se determinó que el pasado 4 de abril, la víctima habría acudido a la clínica del IMSS ubicada en esta localidad, con el fin de visitar a un familiar que se encontraba hospitalizado.

En algún momento, Alfredo “N” le habría ofrecido una colchoneta para descansar. Sin embargo, cuando la mujer ya se encontraba acostada, el camillero presuntamente la agredió.

Tras el ataque, la víctima pidió ayuda a elementos de la policía municipal de Tlalnepantla, quienes lograron la detención del presunto agresor, y ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia de la Fiscalía estatal de esta zona.

Tras cumplirse el plazo constitucional de tres días, Alfredo “N” fue ingresado al Centro de Readaptación Social de Tlalnepantla, y puesto a disposición de un Juez de Distrito, quien determinará su situación jurídica.

Alfredo 'N' es acusado de agredir sexualmente a una mujer que visitaba a un familiar en la clínica 72 del IMSS.

¿Qué pasó en la Clínica 72 del IMSS en Tlalnepantla?

El pasado lunes, tras recibir un reporte por medio del sistema de vigilancia C4, elementos de la Comisaría de Tlalnepantla se trasladaron a la calle Emilio Cárdenas, a la altura del área de urgencias de la Clínica 72.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con el jefe de seguridad del nosocomio, quien informó que una usuaria solicitó auxilio tras haber sido víctima de una agresión física por parte de un trabajador del lugar.

La parte afectada, una mujer de 28 años de edad, relató a los uniformados que durante la madrugada un camillero del centro médico aprovechó un momento de vulnerabilidad para realizar tocamientos e intentar una agresión sexual.

Ante la denuncia, los uniformados solicitaron la presencia de la Unidad de Género para brindar acompañamiento y asesoría a la víctima; asimismo, al lugar acudió la unidad médica para realizar la valoración de la mujer.

Por su parte, los efectivos municipales detuvieron a quien se identificó como Alfredo “N”, de 44 años de edad, y puesto a disposición del Ministerio Público del turno.