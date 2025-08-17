De la cancha a ‘la sombra’: Ingresan a ‘Lord Pádel’ y su familia al penal de Barrientos

Por el probable delito de homicidio calificado en grado de tentativa, la familia conformada por Alejandro Germán ‘N’, conocido como ‘Lord Pádel’, Karla Alejandra ‘N’ y Germán ‘N’, así como el guarura de estos, Othon ‘N’, fueron ingresados al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México.

El día 19 de julio pasado, a este cuarteo se le vio en un video difundido en redes sociales involucrado en una golpiza dada al instructor de pádel, Israel Morales Hernández, hecho acontecido el interior del club Alfa Pádel de Atizapán de Zaragoza.

Incluso, a uno de los guardaespaldas de esta familia se le vio pateando en el suelo a su víctima, quien ya había sido sometida a golpes, al tiempo en que era amenazada de muerte por uno de sus agresores.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México refirió que para el traslado y puesta a disposición ante un juez con residencia en Barrientos de estos cuatro individuos, se tuvo la intervención de elementos de la Interpol México, de la propia Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como de efectivos federales.

La fuga de ‘Lord Pádel’

Luego de haber golpeado al instructor de pádel Morales, dentro del club Alfa Pádel de Atizapán de Zaragoza, el cuarteto huyó hacia Miami, Estados Unidos, y luego volaron a Cancún, Quintana Roo, para tomar un vuelo hacia Europa.

Tras haber estado algunos días en Europa, regresaron a Cancún, donde fueron capturados en el aeropuerto la semana pasada por uniformados de la Interpol México y de la Fiscalía mexiquense, revelaron fuentes policiales.

Los detenidos fueron capturados en Cancún. (Foto: Fiscalía Edomex)

Es de referir que para la captura de Alejandro Germán ‘N’, Karla Alejandra ‘N’, Germán ‘N’ y de Othon ‘N’, se solicitó la ayuda de la corporación policial internacional que inició la llamada ‘ficha roja’.

Dos de los señalados presentaron ante las autoridades judiciales un par de amparos en copia fotostática para intentar evitar su detención; sin embargo, no lograron acreditar la autenticidad de los recursos que, según ellos, se los otorgo un Juez y se les cumplimentó la orden de aprehensión otorgada por un impartidor de justicia estatal.