‘Lord Pádel’ pierde el ‘matchpoint’: Detienen en Cancún a empresario y guaruras tras golpiza a entrenador

El empresario Germán Mondragón, conocido como ‘Lord Pádel’, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, tras la agresión que él y sus guardias cometieron contra el instructor Israel Morales en un torneo en Atizapán de Zaragoza, según informó la Fiscalía General del Estado de México.

Elementos de la Interpol en México realizaron la captura en el Aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, la tarde de este jueves 14 de agosto.

Además de Germán Mondragón, fueron detenidas otras tres personas que serían parte de su equipo de guardias de seguridad y su pareja: Othon ‘N’, Germán ‘N’ y Karla Alejandra ‘N’.

La Fiscalía General del Estado de México informó que, tras su detención, dos de los cuatro detenidos mostraron copias de supuestos recursos de amparo; sin embargo, las autoridades no tienen notificación alguna de dichos amparos, por lo que remitieron a ‘Lord Pádel’ y a los demás atacantes al Ministerio Público.

Información en desarrollo...