Niña es asesinada en ataque armado por presunta deuda familiar en Chalco, Edomex

Una niña falleció en un ataque armado contra su vivienda, por una presunta deuda familiar.

Una niña de 12 años de edad murió tras un ataque armado a la vivienda donde al parecer vivía con sus abuelos en el municipio mexiquense de Chalco.

Versiones señalan que presuntamente el ataque fue en represalia por una deuda que la familia de la víctima tenía. Esto recuerda al caso del niño Fernando en Los Reyes La Paz; el menor fue sustraído de su domicilio y murió en casa de sus captores.

Niña muere en ataque por una presunta deuda familiar en Chalco

Vecinos reportaron al número de emergencia 911 que poco antes de la 5:00 horas, sujetos desconocidos balearon el inmueble ubicado en la calle Reforma, de la comunidad de San Pablo Atlazalpan, para después huir con rumbo desconocido.

De acuerdo a versiones, el ataque fue directo a la familia, y la niña habría sido impactada por siete proyectiles cuando se encontraba en una de las recámaras, lo que provocó su muerte.

Tras ser alertados, paramédicos de Protección Civil y policías estatales y municipales arribaron al lugar, donde confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales.

El incidente provocó una fuerte movilización policiaca para ubicar a los agresores que presuntamente se transportaban en un vehículo; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos violentos.

Al lugar arribaron peritos y el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México para iniciar las investigaciones, por lo que acordonaron el lugar y trasladaron a los familiares de la menor al Centro de Justicia de la zona para que realizaran su declaración sobre los hechos.

Sin embargo, fuentes apuntaron que la niña se encontraba sola al momento del ataque. Asimismo, autoridades señalaron que el caso se investigará como feminicidio.

Entre octubre de 2024 y mayo de 2025, unos 734 niños, niñas y adolescentes han muerto por hechos violentos; en promedio, ha sido asesinado al menos un menor cada ocho horas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asesinan al niño Fernando por una deuda familiar en Los Reyes La Paz

El caso de la muerte de una niña en el municipio de Chalco recuerda al asesinato del niño Fernando, quien fue sacado de su domicilio porque su madre tenía una deuda de mil pesos con personas que conocía.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el 28 de julio tres personas conocidas de la familia acudieron a su casa para exigir el pago de la deuda. Como la madre no pudo saldar el monto, se llevaron a Fernando y dijeron que lo devolverían hasta que se pagara la deuda.

La madre del niño visitó en varias ocasiones la vecindad en la colonia Ejidal El Pino donde creía que tenían a su hijo, pero no se lo devolvieron.

Así, el 4 de agosto, la mujer presentó una denuncia formal por privación ilegal de la libertad ante la Fiscalía del Estado de México.

Policías mexiquenses acudieron a la vecindad el mismo día y hallaron el cuerpo del menor en bolsas de plástico.

Los tres presuntos responsables del secuestro y la muerte de Fernando fueron detenidos, se trata de Lilia ‘N’, Carlos ‘N’ y Ana Lilia ‘N’ fueron ingresados al Penal de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca.

Este lunes, familiares del pequeño Fernando fueron notificados sobre un cambio de asesoría legal durante la audiencia de su caso.

Los familiares del niño expresaron su preocupación tras ser informados del cambio en la defensoría jurídica durante la audiencia de este lunes, en la que se definiría la vinculación a proceso de las tres personas detenidas por estar presuntamente implicadas en el homicidio del menor.

Con información de Quadratín.